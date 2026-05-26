Tunisie: Le pays mise sur le capital humain pour réussir sa transformation

« A l'heure où le tourisme mondial connaît des mutations profondes, marquées par une exigence accrue en matière de qualité, d'innovation et de durabilité, la question du capital humain s'impose comme un déterminant central de la compétitivité des destinations », souligne Ahmed Djemal, directeur général de l'Agence de formation dans les métiers du tourisme (Afmt).

Dans un monde en mutation et face à une clientèle aussi diverse que volatile, la fidélisation du touriste s'impose aujourd'hui comme un impératif pour protéger un secteur vital de l'économie tunisienne. Une fidélisation qui passe notamment par la qualité des prestations offertes tout au long du séjour par les différents intervenants, notamment les travailleurs du secteur, d'où l'utilité de se pencher sur la question de la formation et de son adaptation aux exigences de la clientèle et aux standards internationaux en termes de qualité.

Où en est la formation professionnelle dans le secteur touristique, quels sont les axes et priorités de la stratégie nationale en matière de formation touristique ? C'est pour répondre à ces questions et bien d'autres que nous avons rencontré M. Ahmed Djemal, directeur général de l'Agence de formation dans les métiers du tourisme (Afmt). « A l'heure où le tourisme mondial connaît des mutations profondes, marquées par une exigence accrue en matière de qualité, d'innovation et de durabilité, la question du capital humain s'impose comme un déterminant central de la compétitivité des destinations », souligne Djemal.

Et de poursuivre que « l'enjeu dépasse désormais la seule capacité d'accueil ou la diversification de l'offre. Il réside, fondamentalement, dans la qualité des ressources humaines appelées à concevoir, porter et valoriser l'expérience touristique. Le tourisme n'est pas uniquement une activité économique : il est avant tout une expérience humaine, dont la réussite repose sur le professionnalisme, le savoir-faire et la capacité d'adaptation des femmes et des hommes qui le font vivre ».

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Une réforme intégrée du dispositif de formation

C'est dans cette perspective que l'Agence de formation dans les métiers du tourisme conduit une dynamique de modernisation ambitieuse, visant à adapter les dispositifs de formation aux évolutions rapides du secteur. Cette réforme repose sur l'actualisation des référentiels pédagogiques, l'intégration des outils numériques, la montée en compétence des formateurs et le renforcement de la qualité globale de l'offre de formation, précise le directeur général de l'Afmt.

Elle s'inscrit dans une approche globale et cohérente, mobilisant plusieurs programmes et partenariats structurants. Les initiatives telles que le programme Irada, les projets Erasmus+, les programmes de coopération « Interreg Next Tunisie-Italie », ainsi que le projet « Destination Emploi » traduisent cette volonté d'inscrire la formation touristique tunisienne dans une dynamique d'innovation, d'ouverture internationale et d'alignement sur les standards de qualité les plus exigeants, précise la même source.

A ces initiatives s'ajoutent des dispositifs ciblés à fort impact, notamment les programmes de formation de courte durée Fiesp, conçus pour répondre rapidement aux besoins des entreprises du secteur, ainsi que les formations de spécialisation développées en partenariat avec la coopération suisse, visant à renforcer des compétences pointues dans des domaines stratégiques, note encore le directeur général de l'Afmt.

Dans cette logique de qualité et de reconnaissance internationale, l'Afmt s'engage également dans des démarches de certification conformes aux référentiels internationaux. La mise en oeuvre de la norme ISO 21001, dédiée aux organismes d'éducation, vise à structurer un système de management centré sur l'apprenant et orienté vers l'amélioration continue.

La certification ISO 17024, quant à elle, vient consolider la crédibilité des dispositifs de certification des compétences, en garantissant leur alignement sur des standards reconnus à l'échelle internationale, poursuit encore le spécialiste.

Par ailleurs, dans le cadre de l'évolution des métiers et des nouvelles exigences du tourisme durable, l'Afmt intègre progressivement les Green Skills et les Blue Skills dans ses parcours de formation, déclare encore Ahmed Djemal soulignant que ces compétences, liées respectivement à la transition écologique et à l'économie bleue, visent à préparer des professionnels capables de répondre aux enjeux environnementaux, de promouvoir un tourisme responsable et de valoriser durablement les ressources naturelles et maritimes.

Une modernisation des établissements au service de la qualité

Parallèlement, une attention particulière est accordée à la restructuration et à la mise à niveau des établissements de formation. Dans ce cadre, les écoles de Sousse Nord, Monastir, Tozeur et Aïn Draham font l'objet de programmes de réhabilitation et de modernisation, visant à améliorer les infrastructures, adapter les équipements pédagogiques aux standards internationaux et à optimiser les conditions d'apprentissage.

Cette dynamique de modernisation constitue un levier essentiel pour renforcer l'attractivité de la formation professionnelle et garantir un environnement propice à l'excellence, en phase avec les exigences actuelles des métiers du tourisme, précise le responsable.

Un projet structurant à dimension régionale

Dans cette dynamique de transformation, la Tunisie porte également un projet stratégique d'envergure : la création du Centre afro-méditerranéen de formation dans les métiers du tourisme, conçu comme un pôle régional d'excellence, d'innovation et de coopération. Implanté à Hammamet, ce centre ambitionne de fédérer les expertises à l'échelle africaine, arabe et méditerranéenne, en favorisant l'harmonisation des standards de formation, la reconnaissance des diplômes et la mobilité des compétences. Il constituera un levier majeur pour le rayonnement de la Tunisie en tant que plateforme régionale de référence dans le domaine de la formation touristique.

Une ouverture internationale assumée

Face à des défis qui dépassent désormais le cadre national, le dispositif tunisien de formation s'oriente vers une ouverture accrue à l'international. Le développement de partenariats, la participation à des programmes multilatéraux et la promotion de la mobilité des apprenants et des formateurs contribuent à renforcer la visibilité de l'expertise tunisienne. Dans un environnement globalisé, la formation devient ainsi un outil stratégique de coopération, mais aussi un vecteur de rayonnement et d'influence.

A travers la modernisation de ses centres, le déploiement de projets structurants, l'adhésion aux standards internationaux et le développement de partenariats, la Tunisie affirme une vision claire : celle d'un modèle touristique fondé sur la compétence, la qualité et l'ouverture. L'ambition est de positionner le pays non seulement comme une destination touristique de premier plan, mais également comme un acteur régional de référence en matière de formation et d'ingénierie des compétences, capable de former des profils qualifiés, certifiés et compétitifs à l'échelle internationale, précise enfin Ahmed Djemal.