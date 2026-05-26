Tunisie: Tourisme culturel - Une alternative pour rééquilibrer l'offre

La Tunisie se trouve à un tournant de son développement touristique. Face aux limites du modèle balnéaire et aux pressions économiques, climatiques et concurrentielles, le tourisme culturel apparaît comme une alternative stratégique.

Il permettrait de diversifier les revenus, d'étendre la saison touristique et de mieux intégrer les régions intérieures dans l'économie nationale. Le tourisme culturel est présenté comme un levier clé pour repenser le modèle touristique tunisien. Selon Mohamed Halouani, président du Groupement culturel au sein de la FI2T, il permet de valoriser le patrimoine national, d'attirer de nouveaux visiteurs, de réduire la dépendance au tourisme estival et de mieux répartir les retombées économiques sur tout le territoire.

Le tourisme culturel permet de diversifier les visiteurs en attirant des profils variés, notamment des passionnés d'histoire, des touristes à fort pouvoir d'achat et des publics académiques, tout au long de l'année. Grâce à son riche patrimoine comme Carthage, El Jem et la Médina de Tunis, la Tunisie dispose d'un atout majeur pour séduire une clientèle internationale diversifiée.

Pour une activité touristique plus stable

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Mohamed Halouani a déclaré que le tourisme culturel permet de réduire la dépendance au modèle balnéaire, caractérisé par sa saisonnalité et sa concentration sur le littoral. Il favorise une activité touristique plus stable, étalée sur l'année et mieux répartie vers les régions de l'intérieur comme Kairouan, Tozeur ou Dougga.

Le tourisme culturel valorise le patrimoine national en favorisant la restauration des monuments, la préservation des traditions et la transmission aux générations futures. Festivals, musées, médinas et artisanat deviennent ainsi des ressources économiques et culturelles au service du développement territorial. Le tourisme culturel stimule l'économie locale en bénéficiant aux artisans, guides et acteurs du secteur touristique, tout en favorisant la création d'emplois et un développement régional plus équilibré.

Par ailleurs, il renforce l'image internationale de la Tunisie grâce à la richesse de son patrimoine et améliore son attractivité face à la concurrence méditerranéenne. Halouani a mentionné que le développement du tourisme culturel repose sur plusieurs conditions essentielles, notamment l'amélioration des infrastructures, la promotion des sites, la formation des acteurs et la protection du patrimoine.

Une fois ces prérequis réunis, il constitue une opportunité stratégique pour diversifier l'offre touristique, renforcer la durabilité et devenir un moteur de développement régional en Tunisie. Contrairement au tourisme de masse balnéaire, le tourisme culturel favorise un développement régional plus équilibré et bénéficie directement aux populations locales. Il crée de nombreux emplois dans divers secteurs et permet de structurer de véritables écosystèmes économiques autour de sites comme Dougga et l'Amphithéâtre d'El Jem.

Le tourisme culturel contribue également au dynamisme des régions de l'intérieur en attirant des visiteurs vers des zones parfois marginalisées ou économiquement fragiles. Cela permet de réduire les inégalités régionales, de limiter l'exode rural et d'encourager les investissements locaux.

Des villes comme Kairouan, Tozeur ou Le Kef peuvent ainsi bénéficier de nouvelles opportunités économiques. Dans le même temps, il faut soutenir fortement l'artisanat et les produits locaux, les visiteurs recherchant des expériences authentiques. Cette demande contribue à préserver les savoir-faire traditionnels et à renforcer la viabilité des petites entreprises locales.

Allonger la saison touristique

Selon Mohamed Halouani, le développement de ce secteur pousse les autorités à améliorer les infrastructures publiques, notamment les routes, les transports, les espaces urbains et les équipements culturels. Ces améliorations profitent à l'ensemble de la population, bien au-delà du seul secteur touristique.

De plus, lorsque le patrimoine devient une source de revenus, les collectivités locales sont davantage incitées à restaurer les monuments, protéger les sites historiques et préserver les traditions culturelles. Le patrimoine devient alors un véritable levier économique durable, et non plus seulement une richesse historique.

Un autre avantage majeur réside dans l'allongement de la saison touristique. Contrairement au tourisme balnéaire, le tourisme culturel est actif toute l'année grâce aux festivals, circuits historiques et visites culturelles. Cela permet de stabiliser les revenus des populations locales et des entreprises. Enfin, les dépenses touristiques génèrent un fort effet multiplicateur sur l'économie régionale, bénéficiant au commerce, à l'agriculture, à l'artisanat, à l'hébergement et au transport.

Cette circulation de la richesse contribue à une croissance plus durable et mieux répartie. Toutefois, pour assurer la durabilité de ces retombées économiques, plusieurs conditions doivent être réunies : une gestion responsable des sites, l'implication des populations locales, la protection du patrimoine et de l'environnement, une stratégie de promotion efficace et des investissements continus dans la formation et les infrastructures.

Au final, le tourisme culturel peut devenir un puissant moteur de développement régional en Tunisie. En valorisant le patrimoine et les traditions locales, il favorise la création d'emplois, stimule l'économie régionale et contribue à un développement plus équilibré et durable du territoire, a conclu Mohamed Halouani.