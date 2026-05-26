Tunisie: Sidi Bou Saïd - Réhabilitation des kiosques et reprise de l'activité touristique...

Les kiosques commerciaux de Sidi Bou Saïd ont été entièrement réhabilités et repeints aux couleurs emblématiques bleu et blanc, et seront remis aux commerçants d'ici la fin du mois de mai. Parallèlement, l'activité touristique et commerciale du marché des produits artisanaux enregistre une reprise estimée entre 60 et 70 %, selon l'Association Vigilance et Citoyenneté.

Le président de l'association, Saddok Jarboui, a indiqué lundi 25 mai 2026 que cette dynamique s'accompagne d'un dispositif de sécurisation du parcours touristique emprunté par les visiteurs à pied après leur descente des bus, visant à améliorer les conditions d'accueil et de circulation.

Il a également annoncé le lancement, à partir du mois de juin, de travaux d'aménagement de l'avenue du 2 Mars menant aux parkings. Ces interventions comprendront l'éclairage public, la réfection des voiries ainsi que des mesures de protection de la falaise contre les glissements de terrain.

Dans une perspective à plus long terme, une étude technique globale sera engagée à la fin de l'année 2026 afin d'identifier les zones prioritaires nécessitant des interventions urgentes. Elle portera notamment sur les abords du palais Dar Nejma Ezzahra, les pentes proches des habitations et les zones situées en bord de mer, particulièrement exposées aux risques d'érosion.

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Sur le plan environnemental, le dossier de l'assainissement reste une priorité. Selon l'association et des représentants locaux, les défaillances du réseau d'assainissement ont contribué aux dégradations enregistrées depuis le premier glissement de terrain de 2011.

Dans ce cadre, une initiative locale a été lancée en coordination avec l'Office national de l'assainissement (ONAS). Elle vise à organiser les canalisations des eaux usées et à les raccorder correctement au réseau principal, afin de protéger les sols et de limiter les risques de nouvelles infiltrations susceptibles de fragiliser la falaise historique.