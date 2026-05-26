Tunisie: Projet Ben Ghayadha - Repenser le développement du littoral sud de Mahdia

Présenté au Salon international de la construction et du bâtiment «Carthage 2026», le projet Ben Ghayadha, à Mahdia, ambitionne de transformer durablement le littoral sud de la région. Porté dans le cadre d'un partenariat public-privé, ce projet urbain et touristique mise sur l'attractivité économique, la valorisation environnementale et le développement territorial.

Le projet de développement Ben Ghayadha, à Mahdia, franchit une nouvelle étape avec sa présentation officielle au Salon international de la construction et du bâtiment «Carthage 2026». Considéré parmi les projets urbains et touristiques les plus importants du littoral tunisien, il s'inscrit dans une stratégie de transformation territoriale visant à renforcer l'attractivité économique, environnementale et touristique de la région.

Présenté au Parc des expositions du Kram dans le cadre du Salon «Carthage 2026», le projet a été mis en avant à travers le pavillon du gouvernorat de Mahdia. Cette rencontre constitue une nouvelle phase dans la promotion d'un projet appelé à modifier durablement le paysage urbain et économique du sud de la ville de Mahdia.

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Le projet est porté dans le cadre d'un dispositif d'assistance technique destiné à accompagner l'État tunisien dans la sélection d'un partenaire stratégique. Plusieurs institutions publiques y sont associées, notamment l'Instance générale du partenariat public-privé (Igppp), la Caisse des dépôts et consignations (CDC), le gouvernorat de Mahdia ainsi que la Société d'études et d'aménagement de la Sebkha Ben Ghayadha (Sebag).

Le programme couvre près de 142 hectares situés sur le littoral sud-ouest de Mahdia. Il prévoit l'aménagement d'un nouveau pôle urbain articulé autour de la lagune de Ben Ghayadha, avec une approche mêlant développement urbain, activités touristiques, valorisation environnementale et infrastructures modernes.

Une nouvelle dynamique urbaine et touristique

Le projet prévoit la création d'espaces résidentiels, de structures touristiques, d'équipements commerciaux et de zones de loisirs, ainsi que l'aménagement d'une marina et d'activités nautiques destinées à renforcer l'attractivité de la région.

Les responsables du projet mettent également en évidence la dimension environnementale du programme. La réhabilitation de la lagune de Ben Ghayadha, la protection du littoral ainsi que l'amélioration du cadre paysager figurent parmi les principaux axes du futur aménagement.

Le patrimoine historique local fait également partie des éléments intégrés dans la réflexion autour du projet, notamment à travers la valorisation du site de Borj Erras.

Des solutions de mobilité durable et une meilleure connexion avec le tissu urbain existant sont également prévues dans le cadre du master plan.

Un projet développé dans le cadre d'un partenariat public-privé

Les autorités tunisiennes ont opté pour une approche fondée sur le partenariat public-privé afin d'assurer le développement du projet et d'attirer des investisseurs nationaux et internationaux. Dans ce cadre, l'Igppp pilote plusieurs volets liés à la structuration technique, institutionnelle et financière du projet.

Des cabinets spécialisés ont également été mobilisés afin d'accompagner les études et la promotion du projet auprès d'investisseurs potentiels. Selon les promoteurs du projet, cette démarche vise à assurer une réalisation progressive et structurée des différentes composantes du programme, tout en tenant compte des besoins du marché et des capacités d'investissement.

Un enjeu de développement régional

Au-delà de sa dimension immobilière et touristique, le projet Ben Ghayadha est présenté comme un levier de développement régional susceptible de stimuler l'investissement, de soutenir l'activité économique locale et de créer de nouvelles opportunités d'emploi dans plusieurs secteurs liés aux services, au tourisme, à l'aménagement et aux infrastructures.

Le projet s'inscrit également dans une réflexion plus large autour de la valorisation du littoral tunisien et du développement de nouveaux modèles urbains intégrant davantage les dimensions environnementales et territoriales. Les prochaines étapes devraient concerner la poursuite des procédures de sélection des partenaires et l'avancement des différentes phases opérationnelles du projet.

Plusieurs responsables considèrent désormais Ben Ghayadha comme l'un des grands projets de développement territorial appelés à jouer un rôle important dans la dynamique économique et touristique de Mahdia au cours des prochaines années.