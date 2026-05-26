Tunisie: Secteur du bâtiment - Contraintes du marché face aux attentes des professionnels

Le secteur du bâtiment en Tunisie cherche à maintenir sa dynamique malgré un contexte économique exigeant et des contraintes qui pèsent sur l'investissement et les chantiers.

Le Salon Carthage 2026 a ainsi constitué un espace d'échange autour des évolutions du marché, des nouvelles solutions techniques et des attentes des professionnels.

Cette rencontre a également mis en lumière les réalités du terrain, les difficultés rencontrées par les entreprises ainsi que les perspectives d'évolution d'un secteur considéré comme un maillon essentiel de l'économie nationale.

Le secteur du bâtiment en Tunisie confirme son rôle stratégique dans l'économie nationale, une réalité mise en lumière par le Salon Carthage 2026.

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Cet événement met en lumière les dernières innovations, technologies et tendances qui façonnent l'avenir de la construction. Initié par la Société des Foires Internationales de Tunis, sous l'égide du ministère de l'Équipement et de l'Habitat, et en partenariat avec la Fédération Nationale du Bâtiment (Utica) ainsi que le Centre technique des matériaux de construction, de la céramique et du verre (Ctmccv), ce dernier s'inscrit dans une dynamique de structuration et de promotion du secteur.

Le Salon « Carthage » s'inscrit dans l'héritage historique de la Tunisie tout en se positionnant comme une vitrine de l'innovation dans le secteur du bâtiment. Il met en avant les avancées technologiques et offre aux exposants une plateforme stratégique de visibilité et d'opportunités d'affaires. L'événement couvre l'ensemble des métiers de la construction, allant des matériaux et équipements aux services financiers et numériques, en passant par les promoteurs immobiliers et les différents corps de métier du secteur.

Dans ce cadre, Souhail Triki, gérant et fondateur d'une société de distribution des produits céramiques et sanitaires, revenant sur son parcours, son positionnement sur le marché et ses perspectives de développement, a mentionné que son entreprise s'est spécialisée dans l'importation et la distribution, en gros et au détail, de produits céramiques et sanitaires.

Une offre innovante dans les solutions de construction

Créée en 2008, l'entreprise capitalise aujourd'hui près de 18 années d'expérience dans ce secteur.

«Au fil des années, nous avons développé une large gamme de produits, en mettant particulièrement l'accent sur des références originales et différenciées, capables de répondre à des attentes esthétiques spécifiques. Notre objectif est d'offrir à nos clients des solutions qui allient qualité, design et créativité», a affirmé l'entrepreneur.

Et d'ajouter : «Depuis un an, nous avons enrichi notre offre à travers un partenariat avec une marque égyptienne spécialisée dans la production de pierre reconstituée. Cette nouvelle gamme se distingue par sa grande diversité en termes de dimensions, de textures et de couleurs, permettant une grande liberté d'aménagement, aussi bien en intérieur qu'en extérieur».

D'après lui : «Les produits, utilisés notamment pour le revêtement mural, sont conçus à base de pierre mélangée à du ciment et à des composants chimiques spécifiques, ce qui leur confère une solidité et une durabilité élevées. Nous sommes d'ailleurs en mesure d'offrir une garantie pouvant dépasser 50 ans, ce qui en fait une solution fiable sur le long terme».

En termes de positionnement, Triki a expliqué : «Nous avons souhaité rendre ces produits plus accessibles. Alors que certains revêtements haut de gamme peuvent atteindre 140 à 150 dinars le mètre carré, nous proposons, à l'occasion du Salon international du Kram, un prix promotionnel unique de 95 dinars TTC, applicable à l'ensemble de la gamme, indépendamment du modèle ou de la couleur».

Par ailleurs, il a mentionné :«Nous proposons une offre complète couvrant l'ensemble des besoins liés à l'aménagement, notamment les équipements sanitaires. Nous disposons de trois segments : économique, moyen de gamme et haut de gamme, afin de répondre à tous les profils de clients. Notre catalogue inclut notamment les toilettes, lavabos, mitigeurs, accessoires de salle de bain, miroirs, douches, baignoires, ainsi que les solutions de revêtement pour sols et murs.

Afin d'accompagner nos clients, nous mettons également à leur disposition une équipe professionnelle spécialisée dans la pose, formée aux techniques les plus récentes, notamment à travers des formations en Égypte. En complément, nous assurons la livraison gratuite, un service après-vente réactif et proposons des facilités de paiement selon des conditions adaptées».

D'après ses propos, et conscients que la phase de finition d'un projet peut représenter une contrainte financière pour de nombreux clients, il déclare : «Nous nous efforçons de proposer des solutions flexibles afin de rendre nos produits accessibles, sans compromettre la qualité.

Sur le plan commercial, nous opérons à la fois en B2B et en B2C, en collaborant avec des distributeurs, des revendeurs et des clients particuliers. Historiquement implantée à Sfax, notre entreprise a récemment élargi sa présence avec l'ouverture d'un grand showroom à Tunis. Le stand présenté au salon ne reflète d'ailleurs qu'environ 10 % de notre offre globale, d'où l'intérêt pour les clients de visiter nos espaces d'exposition.

En ce qui concerne les défis rencontrés, comme toute entreprise, nous avons fait face à des contraintes, notamment au démarrage. Issu d'un parcours modeste, j'ai d'abord acquis de l'expérience en travaillant dans plusieurs sociétés avant de lancer mon propre projet avec des moyens limités.

Les débuts ont été difficiles, mais grâce à la persévérance, à l'apprentissage et à l'appui de certaines relations professionnelles, nous avons pu évoluer progressivement. Aujourd'hui, je reste convaincu que rien n'est impossible pour les jeunes en Tunisie. Avec du sérieux, de la détermination et une vision claire, il est possible de réussir. Il est essentiel de croire en ses ambitions, de développer ses compétences et de savoir saisir les opportunités. Le parcours entrepreneurial demande des efforts, mais il peut mener à des résultats concrets et durables», a-t-il ajouté.

Un appel à un environnement plus équitable pour entreprendre

De son côté, Haythem Assali, concessionnaire et représentant d'une entreprise spécialisée dans les solutions de coffrage et d'échafaudage, revient sur le positionnement de sa société, les défis du secteur et les perspectives d'évolution en Tunisie. Il a évoqué que «nous représentons une entreprise spécialisée dans la vente et la location de solutions de coffrage et d'échafaudage, destinées principalement aux professionnels du bâtiment, des travaux publics et de l'industrie.

Il s'agit d'une structure relativement récente, lancée il y a moins de deux ans, mais qui évolue dans un marché en forte demande, notamment en raison de la reprise progressive de certains chantiers et des besoins croissants en matière d'infrastructures.

Malgré ce potentiel, le secteur reste confronté à plusieurs défis, notamment en termes de structuration, de concurrence et de contraintes économiques.

Cela dit, nous restons optimistes. En Tunisie, il est essentiel de garder une dynamique positive, de s'encourager mutuellement et de continuer à avancer, même dans un contexte exigeant. Notre priorité repose avant tout sur la qualité et la sécurité. Nous travaillons avec des équipements conformes aux normes internationales, notamment certifiés ISO, car, dans notre domaine, la fiabilité n'est pas une option. Un échafaudage défectueux peut engendrer des risques majeurs sur les chantiers.

C'est pourquoi nous veillons à proposer des solutions robustes, durables et parfaitement sécurisées. Comme on le dit souvent dans le métier, on ne peut pas se permettre d'improviser : la sécurité des travailleurs est en jeu.

En parallèle, nous nous efforçons de proposer des prix compétitifs, adaptés au marché tunisien, tout en maintenant un bon niveau de service. Notre ambition est de trouver le juste équilibre entre accessibilité et qualité, afin de répondre aux attentes des entreprises, qu'il s'agisse de petites structures ou de grands projets.

Nous disposons d'un espace dédié à la gestion, au stockage et à la préparation du matériel, ainsi qu'aux opérations de montage. Nous accompagnons également nos clients dans l'installation et l'utilisation des équipements, afin de garantir une mise en oeuvre optimale sur les chantiers.

Au-delà de l'aspect commercial, nous croyons fortement à l'importance de la solidarité et du soutien entre les acteurs du secteur. En tant que jeunes entrepreneurs, nous avons bénéficié de l'appui de certaines personnes et structures, et nous estimons qu'il est aujourd'hui de notre responsabilité d'encourager à notre tour les jeunes qui souhaitent se lancer» a conclu Haythem Assali.

Le développement du secteur passe aussi par cette dynamique collective : s'entraider, partager les expériences et créer un environnement propice à l'initiative. C'est ainsi que nous pourrons bâtir des projets solides et durables, et contribuer, à notre échelle, au développement du tissu économique» «les grandes entreprises dominantes ne nous laissent pas la possibilité d'avancer ni de travailler dans des conditions équitables», a-t-il conclu.