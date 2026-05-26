Afrique: La Tunisie 77e mondiale - Ce que révèle le classement 'Best Countries 2026'

La Tunisie occupe la 77e place mondiale dans l'édition 2026 du classement "Best Countries" publié par le média américain U.S. News & World Report, en partenariat avec BAV Group et la Wharton School.

Avec un score global de 46,7 sur 100, le pays se situe dans une position intermédiaire, reflétant à la fois des acquis en matière de développement humain et des fragilités économiques et institutionnelles persistantes.

Ce classement international, qui évalue environ une centaine de pays, repose sur une méthodologie combinant perceptions internationales et indicateurs statistiques.

Il analyse notamment la performance des États à travers huit grands piliers : le développement économique, la gouvernance, la qualité de vie, la santé, les infrastructures, l'environnement naturel, les opportunités et le capital culturel.

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L'objectif est de mesurer non seulement la performance économique brute, mais aussi l'image globale et l'attractivité des pays.

Un positionnement contrasté dans les différents piliers

Les résultats détaillés du classement montrent une Tunisie aux performances hétérogènes. Sur le plan du développement économique, le pays se classe 73e avec un score de 43,1, porté par un PIB estimé à 178,3 milliards de dollars et un PIB par habitant en parité de pouvoir d'achat de 14 521 dollars.

Toutefois, cet indicateur reste limité par un taux de chômage élevé de 15,1 %, une productivité encore faible et des niveaux de pauvreté importants.

En matière de gouvernance, la Tunisie occupe la 71e place mondiale avec un score de 46,9, traduisant des défis liés à l'efficacité institutionnelle, à la perception de la corruption et à la stabilité politique.

Le pays obtient également un rang 74 en infrastructures, malgré un accès quasi universel à l'électricité et un taux de couverture en assainissement supérieur à 98 %.

Sur le plan social, la Tunisie se classe 89e en "Civic Health", un indicateur qui mesure notamment la confiance sociale, la participation citoyenne et le bien-être perçu. Le pays affiche par exemple un faible niveau de confiance généralisée et des taux de participation électorale relativement bas selon la méthodologie du classement.

En revanche, certains secteurs apparaissent plus solides. Le domaine de la santé place la Tunisie au 71e rang mondial, avec une espérance de vie de 76,5 ans et une couverture vaccinale supérieure à 94 %.

L'accès aux soins et l'efficacité des systèmes de base constituent des points relativement positifs dans l'ensemble.

Un pays à potentiel mais encore en transition

Le classement met également en lumière les caractéristiques structurelles du pays. La Tunisie affiche un niveau d'éducation relativement élevé avec une moyenne de 7,6 années de scolarité, ainsi qu'un taux de bancarisation et de services sociaux en développement.

Cependant, des défis persistent en matière d'innovation, de recherche et développement, et d'accès aux compétences numériques, où le pays reste en retrait.

Dans le pilier "opportunités", la Tunisie est classée 70e, reflétant un environnement des affaires encore contraint par des obstacles réglementaires et un marché du travail marqué par une inadéquation entre formation et emploi.

Au final, le classement U.S. News 2026 dresse le portrait d'une Tunisie en position médiane à l'échelle mondiale. Le pays bénéficie d'atouts réels en matière de capital humain, de couverture sociale de base et de position géographique stratégique en Méditerranée, mais reste confronté à des défis structurels liés à la croissance, à la gouvernance et à la création d'opportunités économiques.

Avec ce rang 77, la Tunisie se situe dans la catégorie des économies émergentes en transition, où les marges de progression restent importantes, notamment dans la transformation économique, l'innovation et l'amélioration du climat des affaires.