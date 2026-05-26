Tunisie: Expatriés

Le doublé pour Tounekti !

L'international tunisien, ailier du Celtic Glasgow, a réalisé une saison exceptionnelle en remportant le doublé Championnat-Coupe d'Ecosse. Tounekti, né en 2002, a contribué à cet exploit historique avec son équipe, confirmant son statut d'étoile montante sur la scène européenne. Après avoir remporté le titre de champion d'Ecosse la semaine dernière, Tounekti a soulevé la Coupe d'Ecosse suite à une victoire 3-1 contre Dunfermline Athletic en finale, signant ainsi le doublé avec le Celtic pour sa première saison au club. Tounekti a débuté sur le banc et est entré en jeu à la 75e minute.

Finale perdue pour Abdi

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En finale de la Coupe de France, l'OGC Nice a manqué l'occasion de soulever le trophée après sa défaite face à Lens sur le score de 3-1. Le latéral tunisien de Nice, Ali Abdi, a débuté la rencontre sur le banc avant de faire son entrée à la 67ème minute. Durant les 23 minutes disputées, il a livré une prestation moyenne. Sur le plan statistique, il a remporté deux duels au sol sur cinq ainsi qu'un duel aérien sur trois, tout en provoquant deux fautes. Abdi a également affiché un taux de réussite de 67 % dans ses passes avec six transmissions réussies sur neuf, dont quatre passes précises sur six dans le camp adverse, sans oublier une longue ouverture réussie. Très actif malgré le contexte difficile, il a touché 18 ballons et réalisé une percée balle au pied dans les 16 mètres.

Hassan Ayari libre de droit

Hassan Ayari a résilié son contrat avec le club bulgare Vihren FC, un an avant son terme, et ce, après avoir manqué la promotion en ligue supérieure. Âgé de 24 ans, Ayari n'a pas encore trouvé d'équipe à sa mesure. Ce faisant, on attendait de lui une brillante carrière dans les grands championnats européens, mais jusqu'à présent, ses expériences ont été plutôt décevantes.

Le maintien en point de mire pour Letaief

Dans le match aller des barrages pour le maintien en deuxième Bundesliga 2, Greuther Fürth s'est incliné sur la pelouse du Rot-Weiss Essen (1-0) et devra désormais renverser la situation lors du match retour. Le Tunisien Seïfallah Ltaïef a débuté la rencontre avant d'être remplacé à la 84e minute, au terme d'une prestation jugée moyenne. Malgré la défaite de son équipe, l'ailier tunisien s'est montré actif par séquences, touchant 39 ballons et réussissant deux dribbles sur quatre tentés. Il a affiché une précision de passes de 80 %, dont 78 % dans le camp adverse, tout en effectuant deux tirs non cadrés. Sur le plan défensif, il a récupéré cinq ballons et signé trois interventions réussies, mais il a aussi souffert dans les duels avec seulement sept gagnés sur seize et six fautes commises. Greuther Fürth reste toutefois en vie avant un retour décisif.

Arous valorisé 4 millions d'euros

La valeur marchande du joueur international Adam Arous et défenseur central de Kasimpasa en Turquie a grimpé, passant de 1 à 4 millions d'euros. Kasimpasa a obtenu le maintien en ligue 1 turque.

Achouri en C4

Dans le match décisif pour la qualification à la Ligue Europa Conférence de la saison prochaine en championnat danois, Copenhague a validé son billet européen après sa victoire face à Brøndby sur le score de 3-1 après prolongations. Le Tunisien Elias Achouri, entré en jeu dès la 37e minute suite à la blessure d'un coéquipier, a livré une prestation convaincante ponctuée d'une passe décisive sur le troisième but de son équipe.

Très actif durant ses 83 minutes disputées, il a affiché une belle qualité technique avec 88 % de passes réussies (37 sur 42), dont 84 % dans le camp adverse, tout en réussissant deux longues passes. Offensivement, il a créé une occasion, tenté deux frappes dont une cadrée, et provoqué cinq fautes grâce à ses accélérations et sa vivacité.

Défensivement, Achouri a également répondu présent avec plusieurs interventions utiles, sept ballons récupérés et deux tacles réussis, confirmant son importance dans le succès européen de Copenhague.