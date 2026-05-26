Tunisie: Hausse des salaires et Aïd al-Adha - Les billets en circulation explosent au pays

La circulation des billets de banque en Tunisie continue d'accélérer à un rythme soutenu. Selon les dernières données publiées par la Banque centrale de Tunisie (BCT), le volume des billets et pièces en circulation a atteint près de 29,1 milliards de dinars au 22 mai 2026, contre 23,8 milliards de dinars à la même période de l'année précédente, soit une progression de plus de 22 % en un an.

Cette hausse significative intervient dans un contexte marqué à la fois par l'entrée en vigueur des augmentations salariales prévues par la loi de finances, l'approche de l'Aïd al-Adha et une consommation en nette augmentation à l'approche de la saison estivale.

Les besoins croissants des ménages, combinés à la hausse des prix et au maintien d'une forte utilisation du paiement en espèces, expliquent en grande partie cette progression du cash en circulation. Les spécialistes soulignent également que l'expansion du commerce parallèle et l'importance des transactions informelles continuent d'alimenter la demande en liquidités.

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Le versement des augmentations salariales décidé par les autorités a aussi contribué à renforcer les besoins du marché en monnaie fiduciaire. Au cours du mois de mai, les salariés ont commencé à percevoir les revalorisations prévues ainsi que les rappels des premiers mois de l'année 2026, conformément aux nouvelles dispositions adoptées par l'État.

Dans ce cadre, le gouvernement a fixé de nouveaux niveaux du salaire minimum garanti. À partir de 2026, le SMIG atteint 554,736 dinars mensuels pour le régime de 48 heures hebdomadaires et 470,251 dinars pour celui de 40 heures, avec des augmentations progressives prévues jusqu'en 2028.

Les autorités ont également instauré des hausses annuelles de 5 % des salaires de base et de certaines primes dans les secteurs non agricoles régis par des conventions collectives sectorielles. Ces augmentations seront appliquées de manière cumulative sur trois années successives.

La hausse actuelle des liquidités pourrait encore s'accentuer dans les prochains mois. Traditionnellement, la période estivale, les mariages, les vacances et les fêtes religieuses entraînent une augmentation des dépenses des ménages et des retraits bancaires.

Pour les observateurs économiques, cette progression rapide du cash en circulation constitue aussi un indicateur de la forte dépendance de l'économie tunisienne aux paiements en espèces. Malgré les efforts de digitalisation des transactions financières, l'usage du cash demeure largement dominant dans plusieurs secteurs de l'économie nationale.