Afrique: Une production gabonaise primée au festival de cannes !

C'est officiel : « Ben'Imana » réalisé par Marie Clémentine Dusabejambo vient de remporter le Prix de la critique internationale au Festival de Cannes !

Ce prix décerné par des critiques de cinéma venus du monde entier, réunis sous l'égide de la Fédération internationale de la presse cinématographique (FIPRESCI) met en lumière les talents de demain et fait le pont entre la critique et la création.

L'IGIS félicite chaleureusement toute l'équipe du film et tout particulièrement Samantha Biffot, productrice-déléguée, pour ce sacre qui hisse le cinéma gabonais au sommet à l'occasion du plus prestigieux festival du film au monde.