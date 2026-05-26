Tunisie: Souveraineté nationale - L'agriculture en première ligne

Aujourd'hui, la souveraineté agricole s'impose comme le socle de la souveraineté nationale. Le Président Kaïs Saïed exhorte le peuple à reprendre en main ses terres et ses richesses, longtemps bradées aux spéculateurs. L'objectif est clair : assurer l'autosuffisance alimentaire et redonner au pays son image de producteur crédible sur les marchés mondiaux. Une mobilisation permanente est requise pour transformer cette ambition en victoire historique.

Un peuple dont la subsistance provient hors de ses frontières est un peuple qui ne mérite pas d'être qualifié de souverain.

C'est dans ce sens que le Chef de l'Etat ne cesse d'insister, quotidiennement, dans sa philosophie de gestion des affaires du pays, sur la nécessité impérieuse d'impliquer le peuple, plus particulièrement les jeunes et les compétences patriotiques, dans une mobilisation permanente et à un rendement qualifié. D'abord pour recouvrer les milliers d'hectares bradés tout au long des ères à jamais révolues et cédés injustement aux pillards invétérés.

Ensuite, pour les réaménager et les céder aux ayants droit parmi les compétences montantes en leur garantissant l'encadrement adéquat et le suivi permanent en vue d'en faire de véritables vergers.

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Enfin, pour réimposer le produit agricole national sur les marchés mondiaux et rehausser l'image du pays en tant que site de production des richesses intarissables de la terre et de l'arbre béni.

La concrétisation de tels objectifs est chère aux Tunisiens, forts de la confiance placée en eux par leur Président, galvanisés régulièrement par ses précieuses directives et mobilisés merveilleusement afin de gagner la mère des batailles, celle de la consécration de la souveraineté agricole, socle incontournable de la souveraineté patriotique.

Et même si certaines voix discordantes persistent à saper le projet national de promotion historique du pays, il est toujours un motif de fierté d'observer que la veille du peuple et son engagement ininterrompu finiront par vaincre toutes les forces de l'inertie et de l'escroquerie morale et aussi matérielle.

En ces jours glorieux qui interviennent en concomitance avec une grande moisson sans précédent pour l'agriculture tunisienne, toutes branches confondues et avec la guerre anticorruption et antispéculation sans limites livrée à tout instant et suivie par le Président de la République, il est de notre droit de nous assurer sur la consécration confirmée de notre droit absolu à la sécurité alimentaire et partant à la souveraineté agricole. Au moment où plusieurs nations, y compris celles dites avancées, peinent à répondre même partiellement aux besoins alimentaires de leurs peuples, tout en poursuivant leur arrogance et leur tendance à donner les mauvaises leçons aux peuples qui ne les demandent pas.

Pour conclure et non pour ne jamais fermer le dossier qui demeure une ambition permanente des Tunisiens loyaux et fidèles à leur pays et aussi mobilisés contre les traîtres à la patrie, le peuple tunisien ne se lassera jamais de renouveler son engagement pour concrétiser les objectifs définis par le Président de la République et pour lui dire ouvertement: Merci, continuez votre marche sur la voie de la liberté et de la dignité. Nous sommes et nous demeurons toujours les soldats fidèles pour remporter la guerre de la souveraineté.