Tunisie: Industrie - Un projet ivoirien de fabrication de chaussures plastiques en discussion au pays

La Tunisie pourrait accueillir une nouvelle unité industrielle dans le secteur des chaussures en plastique, portée par l'investisseur ivoirien d'origine libanaise Mahmoud Mohyeddine. Le projet, actuellement en phase d'étude, prévoit la création d'environ 400 emplois directs dans une première étape et pourrait, à terme, s'orienter vers l'exportation vers les marchés européens.

Cette initiative a été évoquée lors d'une rencontre tenue à Tunis entre la directrice générale adjointe de l'Agence de promotion de l'industrie et de l'innovation (APII), Manel Rouis, l'investisseur et son partenaire Ali Hajjaji, en présence d'un représentant de l'Agence de promotion de l'investissement extérieur.

Les discussions ont porté sur les opportunités d'investissement en Tunisie ainsi que sur les procédures nécessaires à la mise en place d'un projet industriel dans le secteur des produits plastiques et de la chaussure.

Actif en Côte d'Ivoire, où il exploite deux unités industrielles spécialisées dans la fabrication de chaussures en plastique employant près de 900 personnes, Mahmoud Mohyeddine envisage d'étendre ses activités en Afrique du Nord. Le projet tunisien viserait dans un premier temps le marché local, avant d'évoluer progressivement vers une stratégie d'exportation, notamment vers l'Europe.

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L'investisseur étudie actuellement plusieurs sites potentiels pour accueillir cette nouvelle unité, misant sur les atouts du pays, notamment la disponibilité d'une main-d'oeuvre qualifiée et la compétitivité du tissu industriel tunisien.

De son côté, l'APII a présenté les dispositifs d'accompagnement destinés aux investisseurs ainsi que les incitations fiscales et financières mises en place par l'État tunisien pour encourager la création de projets industriels, en particulier dans les secteurs à forte intensité d'emploi.

Ce projet s'inscrit dans une dynamique de diversification des investissements étrangers en Tunisie, avec un intérêt croissant pour les industries manufacturières à fort potentiel d'exportation et de création d'emplois.