Tunisie: Diplomatie - Mohamed Ali Nafti reçoit l'ambassadeur saoudien en fin de mission

Mohamed Ali Nafti, ministre des Affaires Étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Étranger, a reçu, le lundi 25 mai 2026, Abdulaziz bin Ali Al-Saqr, Ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite à Tunis, qui lui a rendu une visite d'adieu à l'occasion de la fin de sa mission en Tunisie.

Cette rencontre a offert l'opportunité au ministre de saluer la profondeur des relations fraternelles et historiques unissant la République Tunisienne et le Royaume d'Arabie Saoudite frère. À cet égard, il a réaffirmé l'engagement constant de la Tunisie à poursuivre le travail conjoint en vue d'élever ces relations aux plus hauts niveaux, concrétisant ainsi la volonté sincère des dirigeants des deux pays, au service de leurs intérêts communs et en réponse aux aspirations des deux peuples frères.

Le ministre s'est également félicité du développement constant et des réalisations qualitatives que connaît la coopération bilatérale, renforçant ainsi les liens de rapprochement mutuel. Il a évoqué, dans ce contexte, la visite effectuée à Tunis par le Prince Faisal bin Farhan, ministre des Affaires Étrangères du Royaume d'Arabie Saoudite, en septembre 2025, laquelle a confirmé l'attachement partagé à développer davantage ces relations et à les hisser au rang d'un partenariat stratégique intégral, d'autant plus que les deux pays frères célèbrent, cette année, le 70ème anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques.

Par ailleurs, le ministre a exprimé son appréciation pour les efforts louables déployés par l'Ambassadeur saoudien tout au long de sa mission à la tête de l'Ambassade de son pays à Tunis, qui ont contribué à consolider davantage les liens de fraternité entre les deux peuples et à renforcer la coopération bilatérale dans divers domaines.

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De son côté, l'Ambassadeur saoudien a exprimé ses remerciements aux autorités tunisiennes pour le soutien et les facilités dont il a bénéficié tout au long de son mandat en Tunisie. Il a réitéré, dans ce cadre, la détermination des dirigeants de son pays à resserrer davantage les liens de fraternité et de coopération tissés au cours des sept dernières décennies, sur la base de la complémentarité et de la solidarité, au service de leurs intérêts communs et pour le bien des deux peuples frères.