interview

Conservation de la viande en période de fortes chaleurs, prévention des intoxications alimentaires, équilibre nutritionnel, digestion ou encore risques liés au cholestérol et à l'hypertension : à l'occasion de l'Aïd el-Idha, plusieurs précautions s'imposent pour profiter des plats traditionnels sans nuire à sa santé. Conseils pratiques pour adopter les bons réflexes avant, pendant et après les repas de fête.

Quelles sont les principales règles d'hygiène et précautions sanitaires à adopter lors de la manipulation et de la conservation de la viande du mouton de sacrifice, notamment en période de fortes chaleurs, afin de prévenir les risques d'intoxication alimentaire ?

Après le rite religieux, il est important de respecter une phase de repos de la viande pour permettre la rigidité cadavérique et améliorer sa texture; une viande cuite trop tôt peut être plus dure, moins savoureuse.

En raison des fortes chaleurs, ce refroidissement doit rester bref dans un endroit propre et aéré, avec si nécessaire l'usage d'un ventilateur ou d'un climatiseur, afin de limiter les risques bactériens et garantir la sécurité sanitaire.

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La viande doit ensuite être placée au réfrigérateur à 4 °C si elle est consommée dans un délai de 1 à 2 jours, ou congelée à -18 °C si elle est destinée à une conservation plus longue. Les abats, plus fragiles, doivent être consommés rapidement ou congelés à l'aide de sachets de congélation adaptés ou de boîtes hermétiques alimentaires, avec un étiquetage clair des portions et des dates de congélation.

Viande d'agneau au menu, comment se faire plaisir pendant l'Aïd el-Idha sans alourdir l'estomac ni compromettre l'équilibre alimentaire ?

Les recettes traditionnelles tunisiennes de l'Aïd el-Idha (Qlaia, Kamounia, Osbane) associent souvent viande, abats, fritures, pain et boissons sucrées en quantités importantes, pouvant dépasser les besoins nutritionnels et entraîner une surcharge digestive. Il est donc recommandé de privilégier la modération, de répartir la consommation sur plusieurs jours et de respecter les portions conseillées.

L'équilibre alimentaire passe aussi par l'ajout de fibres (salades, salade méchouia, pain complet), qui ralentissent l'absorption des graisses, ainsi que par une bonne hydratation à base d'eau ou de jus frais sans sucre ajouté, afin de limiter la sensation de lourdeur et d'améliorer le confort digestif.

Avec quoi associer la viande d'agneau pour atténuer son goût puissant ?

L'équilibre entre richesse gustative et légèreté digestive peut être obtenu grâce à un assaisonnement adapté, associant des herbes aromatiques (persil, thym, coriandre, menthe, romarin..) des épices aux propriétés digestives (cumin, curcuma, gingembre, ail..) et une légère touche d'acidité (jus de citron ou vinaigre). Cette combinaison permet non seulement de rehausser les saveurs, mais aussi d'améliorer le confort digestif après le repas et de favoriser une meilleure assimilation du fer.

Quels sont les bienfaits et les méfaits de la viande d'agneau ?

La viande d'agneau, consommée lors de l'Aïd el-Idha, présente plusieurs intérêts nutritionnels. Elle constitue une excellente source de protéines de haute qualité, essentielles au maintien de la masse musculaire et à la réparation des tissus. Elle est également riche en fer, utile en cas d'anémie ou de carence, en zinc qui soutient le système immunitaire, la santé de la peau et la protection contre les infections, ainsi qu'en vitamines du groupe B, notamment la vitamine B12, indispensable au bon fonctionnement du système nerveux et à la formation des globules rouges.

Cependant, sa consommation présente aussi certaines limites. L'agneau est souvent riche en graisses saturées, dont l'excès peut augmenter le risque de maladies cardiovasculaires. Il contient également des purines, pouvant entraîner une augmentation de l'acide urique dans l'organisme, ce qui nécessite une vigilance particulière chez les personnes souffrant de goutte, d'hyperuricémie, de calculs rénaux ou d'insuffisance rénale. Une consommation modérée et équilibrée reste donc essentielle pour bénéficier de ses atouts tout en limitant ses risques.

Quels conseils préconisez-vous pour les personnes souffrant d'hypertension artérielle ou d'un taux élevé de cholestérol ?

Limiter les morceaux gras de viande, réduire la consommation d'abats, foie, cœur, etc. Contrôler les portions de viande, ne pas dépasser 150 grammes par jour. Augmenter la consommation des fibres, légumes, céréales complètes, etc. Éviter les excès alimentaires concentrés sur un seul repas. L'objectif n'est pas l'interdiction totale, mais une réduction significative des apports en graisses saturées et en cholestérol afin de préserver l'équilibre cardiovasculaire.

Détox de l'Aïd : le sport dès le deuxième jour, est-ce vraiment la seule solution ?

La «détox de l'Aïd» n'est pas une solution médicale, mais plutôt une démarche de retour à l'équilibre nutritionnel après les excès de l'Aïd el-Idha. Il est recommandé de reprendre progressivement une alimentation plus légère, riche en légumes, fibres et fruits frais afin d'améliorer le transit, de privilégier les sources de protéines maigres comme le poisson et les viandes peu grasses, et de reprendre une activité physique douce pour favoriser le bien-être digestif et métabolique.