Tunisie: Le sud tunisien regorge de gypse - Un potentiel encore peu exploité

25 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par R. I

Longtemps cantonné aux usages traditionnels dans le bâtiment, le gypse tunisien suscite aujourd'hui un intérêt croissant en raison de son potentiel industriel et de ses perspectives d'exportation. Entre réserves importantes, qualité reconnue et demande croissante en matériaux de construction modernes, plusieurs professionnels du secteur appellent à accélérer la transformation locale afin de faire du gypse un véritable moteur de création de valeur et de devises.

Selon des acteurs de la filière, la Tunisie posséderait la deuxième réserve mondiale de gypse après le Canada. Si cette donnée reste principalement issue de déclarations sectorielles et n'est pas officiellement confirmée par des organismes internationaux spécialisés tels que l'USGS, le potentiel géologique du pays, lui, ne fait guère de doute.

Le sud tunisien, notamment les régions de Tataouine ainsi que la zone d'Oued El Ghar-Mestaoua, abrite d'importants gisements de gypse à haute pureté. Les documents du ministère de l'Industrie et des Mines confirment d'ailleurs l'existence de nombreuses concessions et permis d'exploitation répartis entre Tataouine, Gafsa, Sidi Bouzid, Zaghouan et d'autres régions du pays.

Une ressource abondante aux multiples débouchés

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Utilisé dans les enduits, les matériaux de construction, les plaques de plâtre et les solutions d'isolation thermique et acoustique, le gypse occupe une place de plus en plus importante dans les standards modernes du bâtiment. Les plaques de plâtre, notamment, connaissent une forte progression dans les projets immobiliers et les constructions à haute performance énergétique.

Plusieurs entreprises tunisiennes, à l'image de MEDGYP ou SIPS Plâtre, mettent en avant la qualité élevée du gypse tunisien, caractérisé notamment par sa blancheur et sa pureté. Certaines exportent déjà vers des marchés étrangers, notamment africains et européens.

Le secteur contribue en outre à l'activité économique régionale et à l'emploi, avec plusieurs milliers de postes directs et indirects liés à l'extraction, au transport et à la transformation du minerai.

Le défi de la transformation industrielle

Malgré cette richesse naturelle, les professionnels du secteur estiment que la Tunisie reste encore insuffisamment positionnée sur les produits à forte valeur ajoutée. Le pays continue notamment d'importer des plaques de plâtre destinées au secteur du bâtiment, faute d'une industrie locale suffisamment développée dans ce segment.

Plusieurs industriels soulignent ainsi la nécessité de développer des unités spécialisées dans la fabrication de placoplâtre et de matériaux dérivés du gypse, afin de réduire les importations, préserver les réserves en devises et renforcer la compétitivité du pays sur les marchés africains.

Pour les observateurs, l'enjeu dépasse le simple cadre minier. Il s'agit désormais de transformer une ressource naturelle abondante en véritable filière industrielle intégrée, capable de soutenir les exportations, de dynamiser les régions intérieures et de répondre aux nouvelles exigences du secteur de la construction durable.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.