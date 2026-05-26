Tunisie: Le site archéologique de Carthage menacé de disparition, alerte l'Association des Amis de Carthage

Des interrogations émergent au sujet des interventions environnementales réalisées dans la zone archéologique de Carthage. L'Association des Amis de Carthage alerte sur certaines opérations d'élagage jugées excessives et sur l'arrachage de plusieurs arbres, appelant à davantage de transparence et de concertation autour de la gestion du site.

Dans une déclaration accordée ce lundi 25 mai 2026 à Express Fm, la présidente de l'association, Salwa Jaziri Arafa, a indiqué que ces interventions suscitent des préoccupations au sein de la société civile et des habitants, en raison notamment de leur impact potentiel sur un site à forte valeur historique et patrimoniale.

Elle a précisé que le principe de l'élagage, en tant qu'opération régulière d'entretien des espaces verts, n'est pas remis en cause. Les inquiétudes portent plutôt sur les modalités d'exécution et l'absence d'explications techniques détaillées concernant certaines interventions, en particulier lorsqu'il s'agit d'arbres anciens considérés comme faisant partie de l'identité paysagère de Carthage.

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Selon elle, les réponses fournies par la municipalité de Carthage évoquent des raisons sanitaires ou des impératifs liés à la visibilité et à l'éclairage public. Toutefois, ces justifications sont jugées insuffisantes en l'absence de réunions de concertation permettant d'expliquer les choix techniques et les critères retenus.

La responsable associative appelle ainsi à un renforcement de la transparence, notamment à travers la communication des documents techniques relatifs aux interventions et l'ouverture d'un dialogue régulier entre les autorités locales et les acteurs de la société civile.

Elle a en outre rappelé que les préoccupations de l'association ne se limitent pas à l'environnement, mais concernent aussi la protection du patrimoine archéologique de Carthage. Elle met en garde contre les risques liés aux constructions anarchiques, aux atteintes au site ou aux fouilles non encadrées.

Salwa Jaziri Arafa a souligné que Carthage constitue un patrimoine historique majeur qui nécessite une approche de gestion intégrée, conciliant préservation environnementale et valorisation archéologique. Elle appelle à un renforcement du contrôle et à l'application stricte de la réglementation en vigueur.

Finalement et non moins important, l'association réaffirme que son objectif est de défendre à la fois l'environnement et le patrimoine, estimant que toute intervention dans la zone de Carthage doit respecter un équilibre entre aménagement urbain et préservation de l'identité historique du site.