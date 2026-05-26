Tunisie: Nouveaux horaires d'été pour les pharmacies à partir du 1er juin

Le Conseil national de l'Ordre des Pharmaciens de Tunisie (CNOPT) a publié, ce lundi, un communiqué dans lequel il rappelle les horaires d'été des différentes catégories d'officines et ce, à partir du 1er juin jusqu'au 31 août 2026.

Selon le communiqué, les officines du jour ouvriront du lundi au vendredi de 8h00 à 13h30, puis de 16h00 à 20h00, tandis que les pharmacies de garde assureront un service continu de 8h00 à 20h00.

Les pharmacies de nuit assureront, quant à elles, les gardes nocturnes quotidiennement de 20h00 à 8h00.

Samedi, les pharmacies du jour travailleront jusqu'à 13h30, alors que les pharmacies de garde seront ouvertes jusqu'à 20h00.

Le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a également indiqué que les services de permanence seront maintenus les dimanches et jours fériés à travers les pharmacies de garde de 8h00 à 20h00, et les pharmacies nuit de 20h00 à 8h00, garantissant ainsi la disponibilité des médicaments et des services pharmaceutiques aux citoyens 24h/24.