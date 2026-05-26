communiqué de presse

Adopté par le Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l'Union africaine (UA) à 1346e réunion tenue le 15 mai 2026 pour faire le point sur l'opérationnalisation de Force africaine en attente (FAA) :

Le Conseil de paix et de sécurité,

Rappelant la décision [Assembly/AU/Dec.978 (XXXIX)] adoptée par la Conférence de l'Union à sa 39e session ordinaire tenue à Addis-Abeba (Éthiopie), du 14 au 15 février 2026, par laquelle la Conférence a chargé la Commission d'accélérer la signature et la mise en oeuvre du protocole d'accord entre l'Union africaine (UA) et les Communautés économiques régionales et les Mécanismes régionaux (CER/MR) sur l'utilisation de la Force africaine en attente, et de faire régulièrement rapport sur l'état d'avancement de sa mise en oeuvre ;

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Se référant à l'ensemble des décisions et déclarations antérieures du Conseil concernant notamment la Force africaine en attente(FAA), au Communiqué [PSC/PR/COMM.1257 (2025)] adopté à sa 1257e réunion tenue le 30 janvier 2025 et au Communiqué [PSC/PR/COMM.1007 (2021)] adopté à sa 1007e tenue le 8 juillet 2021, ainsi qu'aux décisions pertinentes du Comité technique spécialisé sur la défense, la sûreté et la sécurité (CTSDSS), en particulier les conclusions des 15e, 16e et 17e sessions ordinaires du CTSDSS relatives à l'examen stratégique et au renforcement continu de la FAA ;

Réaffirmant la pertinence constante de la Force africaine en attente (FAA) en tant que l'un des piliers clés de l'Architecture africaine de paix et de sécurité (APSA), telle que prévue à l'article 13 du Protocole relatif à la création du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine ;

Conscient de l'évolution du paysage continental en matière de paix et de sécurité, conjuguée à l'utilisation croissante de nouvelles technologies telles que les véhicules aériens sans pilote (UAV) et à la nature transnationale de la plupart des menaces sécuritaires auxquelles le continent est confronté, notamment le terrorisme, qui exigent un réexamen constant des outils existants en vue d'assurer leur adaptation aux défis actuels ;

Prenant note de l'allocution d'ouverture de S.E. l'Ambassadeur Nasir Aminu, Représentant permanent de la République fédérale du Nigeria auprès de l'UA et président du CPS pour le mois de mai 2026, de la déclaration liminaire de S.E. l'Ambassadeur Bankole Adeoye, Commissaire de l'UA aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité, ainsi que des déclarations des représentants des CER/MR ; et

Agissant en vertu de l'article 7 de son Protocole, le Conseil de paix et de sécurité :

1. Prend note de la communication de la Commission de l'UA et des CER/MR sur le renforcement continu de la Force africaine en attente (FAA), y compris son récent examen stratégique ; se félicite des progrès accomplis jusque-là dans la mise en oeuvre des recommandations issues de l'examen stratégique ;

2. Réaffirme la pertinence constante de la Force africaine en attente (FAA) en tant que pilier essentiel de l'APSA et en tant qu'instrument majeur permettant d'apporter des réponses rapides aux défis en matière de paix et de sécurité auxquels le continent est confronté ; et souligne la nécessité de passer régulièrement en revue la doctrine de la FAA afin de faire en sorte que la Force s'adapte facilement à l'évolution des menaces et au dynamisme du paysage continental en matière de paix et de sécurité ;

3. Se félicite de la mise en place d'un processus d'examen stratégique progressif et consultatif associant les États membres de l'UA, les CER/MR, les Éléments de planification (PLANELM) de la FAA, le Comité d'état-major (CEM), les centres d'excellence en matière de formation, des experts et des partenaires stratégiques ;

4. Salue les efforts déployés par la Commission de l'UA pour faire avancer la mise en oeuvre opérationnelle de la FAA, renforcer la coordination avec les CER/MR et les partenaires stratégiques, et soutenir les initiatives visant à renforcer les efforts de paix et les capacités de déploiement rapide de l'Afrique ;

5. Se félicite de l'adoption, par la 17e session ordinaire du CTSDSS, des recommandations issues de l'examen stratégique de la FAA, ainsi que de la demande adressée par le CTSDSS à la Commission d'élaborer un plan de travail opérationnel visant à soutenir le renforcement continu, l'état de préparation et l'efficacité de la FAA, ainsi que de l'adoption du protocole d'accord sur l'utilisation de la FAA par la 39e session ordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement ; et encourage la Commission de l'UA et les CER/MR à accélérer son entrée en vigueur ;

6. Note les efforts déployés pour soutenir la composante maritime de la Force africaine en attente ; et, dans ce contexte, souligne l'importance stratégique du golfe de Guinée et la nécessité impérieuse d'opérationnaliser la Force opérationnelle maritime combinée dans le cadre de la FAA ;

7. Note en outre les efforts déployés pour soutenir la composante maritime et les capacités de la FAA dans les cinq régions et souligne la nécessité d'accélérer la mise en oeuvre opérationnelle des forces de soutien régionales et de renforcer leur interopérabilité, ainsi que leurs capacités logistiques et de déploiement rapide ;

8. Souligne l'importance de renforcer les capacités clés en matière de logistique et de transport stratégique de la FAA et le Système continental de commandement, de contrôle, de communication et d'information (C3IS) afin de soutenir la préparation, la réactivité et les capacités de déploiement rapide de la FAA, et insiste sur la nécessité d'améliorer davantage la planification conjointe, les mécanismes de vérification de l'état de préparation, les systèmes d'appui aux missions et la coordination opérationnelle entre l'UA et les éléments de planification des CER/MR dans le cadre du principe de subsidiarité ;

9. Appelle à une interopérabilité accrue, à une préparation opérationnelle renforcée, à l'harmonisation des processus de planification et de prise de décision, ainsi qu'à l'amélioration des capacités logistiques, de déploiement rapide et de soutien aux missions, afin de soutenir les opérations de soutien à la paix (OSP) menées et autorisées par l'UA ;

10. Se félicite des échanges et des consultations visant à consolider les vues des parties prenantes et à mettre en oeuvre les recommandations de l'examen stratégique de la FAA afin d'affiner les contributions et les consultations des parties prenantes, soulignant la nécessité d'un engagement politique plus fort, d'une interopérabilité accrue, d'une vérification de l'état de préparation, d'un financement durable et d'une meilleure coordination entre l'UA et les CER/MR, ainsi que de consultations et de validations conjointes, ainsi que de la planification conjointe UA-ONU, des lignes directrices en matière de prise de décision et du cadre opérationnel de la FAA ;

11. Souligne la nécessité de disposer de mécanismes de financement prévisibles, adéquats et durables pour soutenir les capacités de préparation et de déploiement de la FAA ; appelle à la mise en oeuvre intégrale et effective de la résolution 2719 (2023) du Conseil de sécurité des Nations Unies, seul moyen d'assurer aux opérations de soutien à la paix menées par l'UA des ressources prévisibles, adéquates et durables ;

12. Charge la Commission de l'UA de poursuivre ses efforts de mobilisation des ressources en faveur de la FAA ; reconnaît l'importance de la Base logistique continentale et des dépôts logistiques régionaux ; se félicite des structures approuvées par la 36e session ordinaire de la Conférence, et appelle les partenaires internationaux et les États membres de l'UA, qui sont en mesure de le faire, à soutenir les efforts visant à mobiliser le budget nécessaire, d'un montant de 4 717 606,45 dollars E.-U., pour les structures approuvées ;

13. Demande à la Commission de l'UA de poursuivre les consultations avec les États membres, les CER/MR et les parties prenantes concernées en vue de la finalisation et de la mise en oeuvre du plan de travail opérationnel issu du processus d'examen stratégique de la FAA ;

14. Exhorte la Commission de l'UA à poursuivre ses efforts visant à renforcer davantage l'état de préparation opérationnelle, la réactivité et l'efficacité de la FAA, notamment par la finalisation de la planification stratégique et du cadre d'orientation opérationnelle ;

15. Demande à la Commission, en coordination avec les CER/MR, de faire au Conseil, d'ici juillet 2026, un point sur les besoins et les lacunes techniques, logistiques et opérationnels à combler de toute urgence, et ce, sous la forme d'un tableau de bord clair et détaillé ;

16. Attend avec intérêt l'organisation réussie du prochain Forum d'Abuja sur les enseignements tirés ; et

17. Décide de rester activement saisi de la question.