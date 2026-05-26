Congo-Brazzaville: Marchés publics - Des femmes à Pointe-Noire sensibilisées aux opportunités offertes

L'atelier de sensibilisation des femmes aux marchés publics s'est ouvert le 23 mai à Pointe-Noire, sur le thème « Femmes et marchés publics : identifier les opportunités, bâtir les carrières et oser agir », sous le patronage de joël Ikama Ngatsé, directeur général du Contrôle des marchés publics.

La dynamique de sensibilisation des femmes aux opportunités offertes par les marchés publics vise à les rapprocher de cet univers, longtemps perçu comme complexe et peu accessible à elles. Cet atelier vise le renforcement, la compréhension des mécanismes des marchés publics, l'encouragement de l'entrepreneuriat féminin, le développement du leadership et la confiance des jeunes femmes en suscitant davantage des vocations dans les métiers liés à la commande publique.

En plus du thème principal, les participantes ont suivi d'autres sous-thèmes, notamment comprendre les marchés publics ; accès des femmes aux opportunités ; comment accéder à un marché public ? marchés publics et autonomisation des femmes…,

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ouvrant les travaux, le directeur général du Contrôle des marchés publics a signifié qu'au-delà d'un simple cadre d'échanges, cet atelier se veut un espace de découverte et d'ouverture vers un secteur stratégique souvent méconnu. Les marchés publics ne concernent pas uniquement les spécialistes de la commande publique ; ils constituent également un univers d'opportunités pour les femmes entrepreneures, les juristes, les gestionnaires, les économistes, ainsi que toutes celles et tous ceux qui ambitionnent de contribuer à la performance de l'action publique.

« À travers les témoignages, les échanges d'expérience et présentations prévues, il s'agit de rendre ce domaine plus accessible, plus compréhensible et plus attractif, afin d'encourager davantage de femmes à y construire des carrières ambitieuses ou à développer des initiatives entrepreneuriales », a-t-il déclaré.

Cet atelier se tient après ceux tenus à Brazzaville, notamment à l'Université Denis-Sassou-N'Guesso et à l'Université Marien-Ngouabi. Comme les précédents, il est organisé par la Direction générale du contrôle des marchés publics, avec l'appui de la Banque mondiale à travers le Programme accélérer la gouvernance institutionnelle et les réformes pour un fonctionnement durable des services.