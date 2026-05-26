Congo-Brazzaville: Cuvette/Ouest - Quatre personnes interpellées à Ewo pour trafic de peaux, crâne et dents de panthère

Au chef-lieu du département de la Cuvette-Ouest, Ewo, quatre présumés trafiquants dont les âges sont compris entre 25 et 50 ans ont été interpellés, le 18 mai, pour détention illégale et tentative de commercialisation de quatre peaux, un crâne et quatre dents de panthère, synonyme de quatre panthères massacrées.

Parmi les délinquants interpellés figure, entre autres, un chauffeur personnel d'une autorité locale et un pasteur d'une église. Selon l'interrogatoire mené par les services habiletés, ces derniers ont été pris en flagrant délit de détention, circulation et tentative de commercialisation des objets saisis.

La même source affirme que les trophées saisis ont été camouflés dans un gros sac de jute contenant des habits et autres effets afin de tromper la vigilance des services de sécurité. Une initiative improductive car ces présumés délinquants fauniques ont été détectés et aussitôt interpellés par les services de la région de gendarmerie, en collaboration avec les agents de la direction départementale de l'Economie forestière de la Cuvette-Ouest en poste à Ewo, bénéficiant des services du Projet d'appui à l'application de la loi sur la faune sauvage.

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Actuellement, d'autres enquêtes sont en cours pour démanteler tout le réseau. Ces présumés délinquants fauniques risquent des peines d'emprisonnement ferme ainsi que des amendes.