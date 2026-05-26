Congo-Brazzaville: Assainissement - La Fondation Pro social inter Etats entreprend des travaux de propreté à Mongo Mpoukou

Dans le cadre de la troisième édition du projet « Assainissement sans frontières » au Congo, la Fondation Pro social inter Etats (PSI) a entrepris depuis quelque temps des travaux d'assainissement dans le cinquième arrondissement de Pointe-Noire, Mongo Mpoukou, avec l'appui de la société Albayrak, notamment sur l'axe menant vers la station-service Total située non loin de l'église La chapelle des vainqueurs.

Après des expériences réussies à l'international, notamment au Gabon, la Fondation PSI a choisi de poursuivre cette initiative citoyenne et sociale en République du Congo, afin de contribuer concrètement à l'amélioration du cadre de vie de la population.

Cette initiative a pu être prise grâce à l'implication et au soutien de Jean-François Kando, ancien maire de la ville de Pointe-Noire qui, par son plaidoyer auprès du ministère en charge de l'Assainissement, a permis la mobilisation des moyens techniques nécessaires à sa mise en œuvre.

La Fondation PSI adresse ainsi ses sincères remerciements à ce ministère pour son accompagnement tout comme à la société Albayrak pour son appui technique et opérationnel ayant permis la concrétisation effective du projet.

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Les travaux réalisés ont principalement consisté au débouchage des canalisations d'évacuation des eaux longtemps obstruées puisque, par le passé, leur stagnation dégradait considérablement la chaussée, provoquant en période de pluies d'importantes crues et l'inondation de plusieurs parcelles riveraines.

Grâce à cette intervention, la circulation au niveau de cette zone enclavée a été significativement améliorée, les risques d'inondation considérablement réduits et les conditions de vie des habitants améliorées. Par cette action, la Fondation PSI réaffirme son engagement en faveur du développement communautaire, de la salubrité publique et de l'accompagnement des initiatives à fort impact social au bénéfice de la population. Elle encourage, par ailleurs, la poursuite des partenariats entre les institutions publiques, les élus locaux, les entreprises citoyennes et les organisations de la société civile afin de répondre efficacement aux préoccupations des communautés.