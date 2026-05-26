Sénégal: Assemblée nationale - Ousmane Sonko installé, puis propulsé au perchoir

Après son limogeage à Primature par décret le 22 mai par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, Ousmane Sonko retrouve un autre point de chute. L'ex-Premier ministre installé dans ses fonctions de député a été propulser au Perchoir de l'assemblée nationale. Il remplace ainsi, Malick Ndiaye démissionnaire de son poste dimanche 24 mai 2026.

L'Assemblée nationale retrouve un nouveau président après la démission de Malick Ndiaye en poste depuis près de deux ans. Dans la foulée de son installation, en séance plénière mardi 26 mai, les députés ont offiellement élu Ousmane Sonko nouveau président.

Sur les 133 députés prenant part au scrutin, 132 ont voté pour et abstention une voix.

Il faut noter également qu'une bonne partie de l'opposition parlementaire a boycotté la séance.