Sénégal: Ousmane Sonko à l'Assemblée nationale - Takku Wallu pousse Diomaye Faye vers le Conseil constitutionnel

Le groupe parlementaire Takku Wallu Sénégal est monté au créneau, hier lundi 25 mai, pour dénoncer avec vigueur, la tentative de réintégration d'Ousmane Sonko à l'Assemblée nationale en qualité de député. Face à la presse, la présidente du groupe, Aïssata Tall Sall, a développé un argumentaire juridique minutieux afin de contester la légalité d'une telle démarche, qu'elle considère comme contraire à la Constitution et au règlement intérieur de l'institution parlementaire.

Brandissant le règlement intérieur de l'Assemblée nationale comme unique « viatique », l'ancienne ministre des Affaires étrangères a fondé sa démonstration sur l'article 54 de la Constitution, aux termes duquel « la qualité de membre du Gouvernement est incompatible avec un mandat parlementaire ». Selon elle, cette disposition suffit à établir qu'Ousmane Sonko ne peut prétendre retrouver son siège de député, dans la mesure où il conduisait déjà la liste de Pastef lors des élections législatives de 2024 tout en occupant les fonctions de Premier ministre.

« Il a battu campagne en tant que Premier ministre, il a été élu en tant que Premier ministre », a insisté Aïssata Tall Sall, rappelant que l'article 123 du règlement intérieur imposait un délai de huit jours au concerné pour choisir entre ses fonctions gouvernementales et son mandat parlementaire. Elle a soutenu qu'Ousmane Sonko avait lui-même publiquement tranché la question lorsqu'il avait déclaré à la télévision vouloir « maintenir ses fonctions de Premier ministre » auprès du président Bassirou Diomaye Faye.

« Il savait très bien ce qu'il disait. Il était en train de faire un choix clair et définitif », a-t-elle affirmé, avant de préciser que l'absence d'option exprimée dans les délais prévus entraîne une démission acquise « d'office », donc « irrévocable ».

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Face aux arguments avancés par la majorité parlementaire, la présidente du groupe Takku Wallu a également rejeté l'invocation de l'article 124 du règlement intérieur, disposition permettant à un député devenu membre du gouvernement de suspendre temporairement son mandat avant de le retrouver à la fin de ses fonctions ministérielles.

« Dans l'article 124, c'est la personne élue qui devient membre du gouvernement. Sonko, lui, l'était déjà », a-t-elle tranché, considérant qu'il s'agit de deux situations « voisines mais totalement différentes ». À ses yeux, le cas de l'ancien Premier ministre relève exclusivement du régime constitutionnel des incompatibilités et non du mécanisme de suspension de mandat prévu pour les parlementaires appelés ultérieurement au gouvernement.

L'opposition parlementaire a par ailleurs vivement critiqué la démission du président de l'Assemblée nationale, Malick Ndiaye, qu'elle juge entachée d'irrégularités procédurales. Selon Aïssata Tall Sall, les membres du Bureau auraient été convoqués dans l'urgence par voie de messagerie électronique avant que le président sortant ne lise simplement sa lettre de démission puis ne transmette la direction de séance à son vice-président, sans respecter les dispositions prévues par l'article 15 du règlement intérieur.

« Cette démission est dangereuse », a averti la cheffe de file du groupe Takku Wallu, qui y voit une étape supplémentaire dans ce qu'elle qualifie de dérive institutionnelle.

Faute de voie de recours ouverte aux députés devant le Conseil constitutionnel dans ce type de contentieux, l'opposition en appelle désormais directement au chef de l'État. Aïssata Tall Sall a ainsi demandé au président Bassirou Diomaye Faye de saisir le Conseil constitutionnel sur le fondement de l'article 92 de la Constitution afin d'obtenir un avis sur la légalité du retour d'Ousmane Sonko à l'Assemblée nationale.

« Si nous avions les moyens de recours, nous l'aurions fait. La Constitution n'offre de recours que s'il s'agit du vote d'une loi, ce qui n'est pas le cas », a-t-elle déclaré.

Dans un ton grave, la responsable parlementaire a exhorté le chef de l'État à assumer pleinement ses responsabilités institutionnelles. « Nous ne lui demandons de façon grave, dans tout le respect que nous lui devons, de prendre cette responsabilité à bras-le-corps et d'engager la demande d'avis auprès du Conseil constitutionnel », a-t-elle soutenu, allant jusqu'à proposer de rédiger elle-même le projet de saisine si nécessaire.

Pour Takku Wallu, une validation de la réintégration d'Ousmane Sonko constituerait « un coup d'État institutionnel » destiné à résoudre « une situation politique » et « une situation personnelle » au mépris, selon l'opposition, des principes fondamentaux régissant les institutions républicaines.