Sénégal: Finale 65e coupe du pays victorieuse de Diambars - L'Université sporting club de Saint Louis signe une victoire historique

L'Université sporting club de Saint-Louis est entrée dans l'histoire du football sénégalais en inscrivant ce dimanche 24 mai, au stade Léopold Sédar Senghor, son nom au palmarès de la Coupe du Sénégal 2026. Le club de Sanar a remporté la finale de la 65ᵉ édition en dominant en finale, l'équipe de Diambars FC. C'était à l'issue d'une rencontre lors de la séance des tirs au but sur le score de (3-1).

L'Université Sporting club de Saint-Louis a créé l'exploit en s'adjugeant ce dimanche au stade Léopold Senghor, le trophée de la 65ᵉ édition de la Coupe du Sénégal. C'était aux dépens de l'équipe de Diambars qui s'est incliné après un match assez équilibré d'un bout à l'autre. Malgré les occasions de part et d'autres, la victoire saint Louisienne ne s'est dessinée qu'à l'issue de la séance des tirs au bout. Durant les prolongations, les Académiciens de Diambars ont pourtant cru faire la différence en marquant durant les prolongations. Mais le but a été annulé par l'arbitre pour une faute avant le but.

Les occasions se sont ensuite multipliées entre les Académiciens et les Sanarois sans qu'aucune équipe ne parvienne à faire la différence. Au terme du temps réglementaire et des prolongations, les deux équipes n'ont pas réussi à se départager (0-0). Lors de La séance des tirs au but, les Saint-Louisiens ne tremblent pas.

L'efficacité sur les tirs ajoutée à deux arrêts du gardien Samba Sangaré, l'USC Saint-Louis aura finalement le dernier mot suite à la tentative raté de Vieux Yakhoba Diallo. Saint-Louis s'impose sur le score (3-1) et inscrit du coup son nom au palmarès de la Coupe du Sénégal 2026. Actuelle deuxième de Ligue 2 et en pleine lutte pour le titre, l'Académie de Saly se contentera de son seul et unique trophée remporté en... après ses deux échecs en finale de Coupe du Sénégal. Ce premier trophée est historique pour le club saint-louisien. C'est aussi le parachèvement du parcours exceptionnel de cette formation évoluant en National 1.

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Un parcours dans lequel elle a réussi à épinglé plusieurs équipes de l'élite notamment Génération Foot en huitièmes de finale, l'US Gorée en quarts de finale et ensuite le Casa Sports en demi-finale.En lever de rideau de la finale, les Aigles de la Médina ont remporté la Coupe du Sénégal féminine 2026 en prenant le meilleur devant l'AS Bambey (2-0). C'est le troisième sacre consécutif pour les Médinoises.