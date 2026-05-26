Tunisie: Aïd al-Adha - Le prix de la viande rouge atteint 84 dinars

26 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par R. I

À l'approche de l'Aïd al-Adha, les prix de plusieurs produits alimentaires connaissent une hausse importante, notamment ceux de la viande rouge, des fruits et des légumes, a alerté la vice-présidente de l'Organisation de défense du consommateur, Thouraya Tebbassa.

Dans une déclaration, elle a indiqué que le prix de la viande rouge est passé de 64 dinars à 84 dinars le kilogramme, tandis que celui de la "douara" a atteint 150 dinars, dans un contexte marqué par une forte pression sur le pouvoir d'achat des ménages.

Selon Thouraya Tebbassa, cette flambée des prix est principalement due à l'intervention des intermédiaires et spéculateurs, appelés localement "gachara", qui profitent de la forte demande précédant l'Aïd pour augmenter les prix.

Elle a expliqué que certains intermédiaires vont jusqu'à acheter la viande auprès des points de vente directe du producteur au consommateur afin de la revendre ensuite à des tarifs plus élevés sur le marché.

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Face à cette situation, la responsable a appelé les autorités compétentes à intensifier les opérations de contrôle économique et à lutter plus fermement contre les pratiques spéculatives qui affectent le marché.

Elle a en outre invité les consommateurs à adapter leurs dépenses à leur capacité financière afin de limiter les répercussions économiques liées aux célébrations de l'Aïd al-Adha.

Cette hausse des prix intervient dans un contexte de tensions persistantes sur le marché des produits alimentaires et de préoccupations croissantes concernant le pouvoir d'achat des Tunisiens.

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