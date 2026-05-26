Afrique: À Dubaï, la Tunisie promeut le Tunisia Investment Forum 2026 auprès des investisseurs africains et émiratis

À l'occasion de la célébration de la Journée de l'Afrique organisée à Dubaï, le consul général par intérim de la République tunisienne à Dubaï et dans les Émirats du Nord, Noureddine Daly, a mis en avant l'importance de renforcer les opportunités de coopération entre le continent africain et les Émirats arabes unis, dans un contexte international marqué par de profondes mutations et de nombreux défis.

Intervenant lors de cette manifestation tenue dimanche dernier, le diplomate tunisien a souligné la nécessité de capitaliser sur les partenariats économiques et stratégiques entre l'Afrique et les Émirats, tout en rappelant l'importance du dialogue et de la retenue face aux tensions régionales récentes.

Dans son allocution, Noureddine Daly a en outre évoqué la position de l'Union africaine appelant au dialogue concernant les conflits ayant secoué la région récemment. Il a, par ailleurs, rappelé la solidarité exprimée par plusieurs pays africains, dont la Tunisie, envers les Émirats arabes unis à la suite des attaques ayant visé leur territoire.

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Le représentant tunisien a exprimé sa gratitude à l'UAE-Africa Networking Group ainsi qu'à son président, William Stenhouse, pour les efforts déployés dans l'organisation de la première édition de cette célébration à Dubaï, commémorant la création de l'Organisation de l'unité africaine à Addis-Abeba le 25 mai 1963.

La rencontre, qui a réuni un nombre important d'entrepreneurs et d'hommes d'affaires de plusieurs pays, a également constitué une plateforme de promotion de la 22ᵉ édition du Tunisia Investment Forum, prévue les 25 et 26 juin 2026 en Tunisie.

Selon les autorités tunisiennes, cette nouvelle édition du forum permettra de présenter de nouveaux projets d'investissement ainsi que les incitations et avantages mis en place en faveur des investisseurs étrangers.