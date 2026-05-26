Afrique: Tunisie/Nigéria - La santé, les TIC et l'agriculture au coeur des discussions diplomatiques

26 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nafti, a reçu, ce lundi, au siège du département, la nouvelle ambassadrice du Nigéria en Tunisie, Kulu Haruna Abubakar, qui lui a remis une copie figurée de ses lettres de créance.

À cette occasion, les deux parties ont affiché leur volonté commune de renforcer les relations bilatérales tuniso-nigérianes dans des secteurs stratégiques, notamment les technologies de la communication, la santé, la pharmacie, le tourisme médical, l'agriculture et le transport aérien.

Selon un communiqué publié sur les canaux officiels du ministère, le chef de la diplomatie tunisienne a mis en avant la solidité des relations bilatérales ancrées depuis l'établissement des liens diplomatiques en 1962, saluant la nouvelle dynamique qui caractérise leur coopération, illustrée par les échanges de délégations de haut niveau et les missions économiques tunisiennes au Nigéria.

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L'ambassadrice Abubakar a, de son côté, transmis les salutations du Président nigérian Bola Ahmed Tinubu au Président Kaïs Saïed, exprimant son engagement à œuvrer au renforcement des relations d'amitié entre les deux pays, en particulier dans les domaines de l'enseignement supérieur, de la santé et de l'agriculture.

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