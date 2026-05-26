Tunisie: La Société Ellouhoum - Vente de viande d'agneau à 46,500 dinars dans ces points de vente

La Société Ellouhoum a annoncé l'organisation, ce mardi 26 mai 2026, d'une opération de vente de viande d'agneau locale au prix de 46,500 dinars le kilogramme dans plusieurs points de vente du Grand Tunis.

Selon le communiqué publié par la société, cette opération concernera les espaces suivants :

Ellouhoum Market à El Ouardia ;

l'abattoir El Khir à la cité Ibn Sina ;

Ellouhoum Market à l'avenue de la Liberté, en face de la mosquée El Fath ;

Ellouhoum Market au marché central.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre des opérations de régulation du marché et de maîtrise des prix des viandes rouges sur le marché local.