Congo-Kinshasa: Ebola - Ces facteurs qui rendent l'épidémie particulièrement difficile à endiguer

Lors d'une réunion ministérielle en ligne organisée par l'Agence sanitaire de l'Union africaine ce lundi 25 mai, le patron de l'OMS, Tedros Ghebreyesus, est revenu sur les grands facteurs qui compliquent l'enrayement de cette nouvelle épidémie d'Ebola en RDC. Celui-ci en a cité trois : l'identification tardive de la maladie, l'insécurité dans les provinces congolaises d'Ituri et du Nord-Kivu, et la méfiance des populations locales à l'origine de divers incidents.

La République démocratique du Congo est confrontée à une épidémie d'Ebola « extrêmement grave et difficile » à gérer, a alerté lundi 25 mai le chef de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Ghebreyesus, qui a appelé les pays voisins à agir « immédiatement ».

S'exprimant lors d'une réunion ministérielle en ligne organisée par l'Agence sanitaire de l'Union africaine - Africa CDC -, celui-ci a également souligné que plusieurs facteurs la rendaient particulièrement difficile à endiguer.

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Le premier réside dans l'identification tardive de la maladie, a-t-il souligné, ajoutant que les équipes qui luttent contre le virus sont désormais en train de tenter de rattraper ce retard. « Nous intensifions d'urgence les opérations mais, pour le moment, l'épidémie progresse plus vite que nous », a-t-il dit à ce propos avant de s'attarder sur le second facteur, à savoir : « l'insécurité [qui] règne dans les provinces de l'Ituri et du Nord-Kivu. Les combats s'y sont intensifiés ces derniers mois, provoquant le déplacement de plus de 100 000 personnes », a-t-il expliqué.

« La situation va empirer avant de s'améliorer »

Le troisième facteur qui freine la lutte contre le virus est enfin la méfiance des populations locales à l'origine de divers incidents comme dans la soirée du dimanche 24 mai à Mongwalu, quand des habitants de la ville se sont introduits dans l'hôpital local pour tenter de reprendre le corps d'un homme décédé, a affirmé le patron de l'OMS.

Appelant le continent africain à faire preuve de solidarité face cette nouvelle crise sanitaire qui menace non seulement la RDC mais aussi toute la région, Tedros Ghebreyesus, qui est attendu dans le pays ce mardi 26 mai, a toutefois voulu finir son propos sur une note moins pessimiste : « Nous faisons face à une épidémie extrêmement grave et difficile. La situation va empirer avant de s'améliorer. Mais nous connaissons ce virus, et nous savons comment l'arrêter [...]. La question est donc seulement de savoir à quelle vitesse nous y parviendrons, et combien de vies supplémentaires seront perdues avant que nous n'y parvenions », a-t-il conclu.