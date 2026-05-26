Afrique du Sud: L'«Africa Day» attise les tensions autour de la question migratoire dans le pays

Alors que l'Afrique du Sud est secouée depuis plusieurs semaines par une vague d'attaques xénophobes et de manifestations anti-immigration clandestine, la célébration de la Journée mondiale de l'Afrique ce lundi 25 mai dans le pays a été l'occasion de nouvelles marches, mais aussi de déclarations qui ne sont pas passées inaperçues.

En Afrique du Sud, l'Africa Day, une journée censée célébrer l'unité du continent africain qui était organisée ce lundi 25 mai, a, au contraire, été marquée par une intensification des tensions autour de la question migratoire qui secouent le pays depuis plusieurs semaines.

Tout au long de la journée, plusieurs manifestations contre l'immigration illégale se sont en effet déroulées dans différentes villes avec, dans le collimateur, les étrangers sans papiers et plus particulièrement les migrants africains accusés d'être responsables de la criminalité. Certaines, comme à Bloemfontein, ont même dégénéré, donnant lieux à des arrestations après des pillages de magasins.

Loin d'être en reste, les organisations anti-immigrés qui y ont pris part font quant à elles régner la peur depuis quelques jours en faisant circuler la date du 30 juin prochain comme ultimatum pour que les étrangers en situation illégale aient quitté le pays.

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Malaise des pouvoirs publics

Face à la vive tension suscitée par cette situation, le malaise des pouvoirs publics, qui doivent à la fois composer avec la colère d'une partie de la population et avec la pression internationale qui s'accentue, est palpable. Le gouvernement sud-africain, qui a organisé dans la matinée une réunion d'urgence afin de présenter un plan d'action contre l'immigration illégale aux différentes formations politiques et associations, continue ainsi d'adopter un discours prudent, appelant au calme tout en réaffirmant sa volonté de mieux contrôler l'immigration illégale.

«Il faut trouver un juste équilibre : chacun a le droit de manifester et d'organiser des rassemblements, mais nous demandons qu'ils restent pacifiques. Quant aux migrants en situation illégale, il revient aux forces de l'ordre de les expulser, puisqu'ils ne sont pas dans les règles », a par exemple déclaré à cette occasion la ministre de la Justice issue des rangs de l'ANC, Mmamoloko Kubayi.

Alors que certains représentants diplomatiques africains ne se sont pas rendus aux célébrations organisées dans la province du Nord-Ouest, le chef de la diplomatie sud-africaine a pour sa part invité ses homologues africains à ne pas encourager l'escalade et à poursuivre le dialogue.

« Si vous êtes sans papier dans ce pays, vous devez rentrer chez vous »

Reste qu'au même moment, le ministre des Sports et de la Culture, Gayton McKenzie, leader du parti populiste de l'Alliance patriotique (PA), a lui adopté un tout autre ton en déclarant qu'« il n'y aura pas d'unité africaine si les dirigeants africains continuent d'envoyer leurs jeunes voler les emplois des nôtres », ajoutant « Vous pouvez me traiter de ce que vous voulez, mais je vous le dis : si vous êtes sans papier dans ce pays, vous devez rentrer chez vous »...

Si la question d'une instrumentalisation politique de ces tensions se pose - ces vagues de xénophobie apparaissent régulièrement à l'approche d'échéances électorales en Afrique du Sud, or un scrutin local y est prévu le 4 novembre prochain -, il n'en reste pas moins que les quelques voix discordantes qui tentent de prôner le panafricanisme comme celles de l'ancien président Thabo Mbeki ou de l'opposant Mmusi Maimane ont bien du mal à se faire entendre.