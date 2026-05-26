Afrique: Journée de l'Afrique - A Rabat, Nasser Bourita met en avant la Vision Royale du Maroc pour le continent

À l'occasion de la célébration de la Journée de l'Afrique, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, a exposé lundi à Rabat les fondements de la Vision Royale portée par le Roi Mohammed VI en faveur du continent africain.

Devant un parterre de diplomates, d'universitaires et d'acteurs institutionnels, le chef de la diplomatie marocaine a détaillé les cinq piliers qui structurent l'action africaine du Royaume, une approche qu'il a présentée comme fondée sur « l'appartenance, l'optimisme et la confiance », mais également sur le co-développement et les initiatives régionales à fort impact. M. Bourita a d'abord insisté sur ce qu'il a qualifié de « politique d'appartenance » du Maroc à l'Afrique.

Pour Rabat, le continent ne constitue ni un simple voisinage stratégique ni un espace de circonstance, mais une composante profonde de l'identité marocaine. À cet égard, il a rappelé les propos du Souverain marocain lors du 28ᵉ Sommet de l'Union africaine à Addis-Abeba : « L'Afrique est Mon Continent et Ma maison ».

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Le ministre a ensuite mis en avant une diplomatie africaine basée sur l'optimisme et la confiance dans le potentiel du continent, loin des logiques de domination ou de confrontation géopolitique. Selon lui, le Maroc privilégie une approche « gagnant-gagnant », fondée sur des partenariats équilibrés et des intérêts mutuellement bénéfiques.

Sur le plan de l'action concrète, M. Bourita a souligné que la Vision Royale repose sur une approche multidimensionnelle intégrant les volets diplomatique, économique, sécuritaire, militaire, religieux, spirituel et humanitaire.

Il a indiqué que le Maroc a signé près de 1.800 accords bilatéraux avec des pays africains, dont environ 1.400 depuis l'accession du Roi Mohammed VI au Trône. Le Souverain marocain a également effectué 53 visites officielles dans plus de 30 pays africains.

Le partage d'expériences et le renforcement des capacités figurent également parmi les axes majeurs de cette stratégie continentale. Le ministre marocain a précisé que plus de 1.200 cadres africains participent chaque année à des programmes de formation et de coopération technique organisés par le Royaume, à travers plus de 100 cycles spécialisés.

Dans le domaine des grands projets régionaux, Rabat mise notamment sur l'Initiative Atlantique et le projet de gazoduc Nigeria-Maroc, considéré comme l'un des projets énergétiques les plus ambitieux du continent. Ce corridor gazier doit relier plusieurs pays de la façade atlantique africaine et renforcer l'intégration énergétique régionale.

Illustrant l'ancrage diplomatique du Maroc en Afrique, M. Bourita a indiqué que le Royaume dispose actuellement de représentations diplomatiques dans 42 pays africains, tandis que Rabat accueille 117 missions diplomatiques étrangères, dont près de 80 % des États africains. Le chef de la diplomatie marocaine a également insisté sur les performances économiques du Royaume.

Il a rappelé que le Maroc est aujourd'hui le premier exportateur de voitures en Afrique ainsi que le principal exportateur africain de phosphate. Il a aussi mis en avant le rôle stratégique du complexe portuaire Tanger Med, devenu le premier port à conteneurs du continent. L'éducation et la formation occupent également une place centrale dans cette politique africaine.

Selon les chiffres présentés par M. Bourita, près de 60.000 étudiants africains poursuivent actuellement leurs études supérieures au Maroc, dont plus de 20.000 dans le cadre de la coopération académique. Pour l'année universitaire 2025-2026, le Marov a accordé 5.500 bourses d'études aux pays africains.

Sur le plan sécuritaire, le ministre a rappelé l'engagement du Maroc dans les opérations de maintien de la paix ainsi que son soutien constant à l'intégrité territoriale des États africains. Il a estimé que la stabilité du continent demeure une condition essentielle du développement, tout en soulignant la nécessité de lutter contre les mouvements séparatistes, le terrorisme et les réseaux de criminalité organisée.

Évoquant enfin la question du Sahara marocain, M. Bourita a affirmé que le soutien de près des deux tiers des pays africains au plan marocain d'autonomie constitue un signal politique fort en faveur de cette initiative. Il a également souligné que la résolution 2797 du Conseil de sécurité des Nations unies clarifie les paramètres du règlement de ce différend régional.