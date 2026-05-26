Soudan: Le Premier Ministre et les membres du Gouvernement de l'Espoir pleurent le décès de chanteur Majzoub Ounsa

26 Mai 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Premier Ministre, Dr Kamel Idris, et les membres du gouvernement de l'Espoir, pleurent la mort du chanteur renommé Majzoub Ounsa, qui est décédé à la suite d'un grave accident de circulation.

En lui rendant hommage, le Premier Ministre et les membres du gouvernement de l'Espoir pleurent la mort d'une figure éminente de la scène artistique qui a donné une contribution créative exceptionnelle pour la patrie et à la société et qui restera à jamais dans la mémoire des générations.

Le Premier ministre et les membres du gouvernement de l'Espoir adressent leurs sincères condoléances à sa famille, ses amis, ses collègues et ses admirateurs.

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