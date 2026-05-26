Afrique: Des congressmen américains réaffirment à Rabat leur soutien au plan d'autonomie marocain

25 Mai 2026
Gabonews (Libreville)
Par AMP

Le soutien américain à la proposition marocaine d'autonomie au Sahara marocain continue de se consolider au sein des cercles politiques à Washington. En visite officielle à Rabat, une délégation de membres du Congrès américain a réaffirmé, lundi, son appui à l'initiative portée par le Royaume du Maroc pour le règlement définitif du différend régional autour de son Sahara.

À l'issue d'entretiens avec le ministre marocain des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, le congressman américain Trent Kelly a exprimé un soutien clair à la proposition marocaine d'autonomie, qu'il considère comme une solution crédible et réaliste dans le cadre de la souveraineté du Royaume.

Le représentant de l'État du Mississippi a également salué l'adoption de la résolution 2797 du Conseil de sécurité des Nations Unies, laquelle conforte davantage la dynamique internationale favorable à l'initiative marocaine.

« Je soutiens fortement la proposition marocaine d'autonomie », a déclaré M. Kelly devant la presse, soulignant l'importance de parvenir à une issue durable et définitive à ce différend régional.

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Le congressman américain a par ailleurs insisté sur la solidité des relations historiques entre le Maroc et les États-Unis, rappelant que le Royaume fut le premier pays à reconnaître l'indépendance américaine au 18ᵉ siècle.

Il a, à cet égard, mis en avant « 250 années de partenariat et d'amitié » entre Rabat et Washington, qualifiant les liens bilatéraux de stratégiques et profondément enracinés dans l'histoire diplomatique des deux nations.

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