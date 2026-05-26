En marge des Assemblées annuelles de la Banque africaine de développement qui se tient à Brazaville du 25 au 29 mai 2026, une signature d'un protocole d'accord « historique » s'est concrétisée ce mardi dans la salle du Center Médias entre le Groupe de la Banque africaine de développement et l'UNFPA (Fonds des Nations Unies pour la population), afin d'investir dans la transformation socio-économique du capital humain.

Au Centre international de Conférences de Kintélé de Brazaville, le président de la Banque africaine de développement, le Mauritanien Sidi Ould TAH prend ses marques. Son baptême du feu prend de l'épaisseur avec un agenda chargé et reluisant qui se décline par une batterie de signatures d'accords de financements pour l'accélération des leviers d'inclusion et de développement du continent africain. Ce mardi, un important accord a été signé par le Président du Groupe de la Banque africaine de développement, Dr Sidi Ould Tah, et la Directrice exécutive de l'UNFPA, Mme Diene Keita.

Ce partenariat vise à renforcer les investissements dans la santé maternelle, la résilience démographique et le développement du capital humain en Afrique. Le président de la Banque africaine de développement a placé au coeur des 4 grandes priorités de sa vision, le dividende démographique. L'Afrique a réalisé d'importants progrès dans la réduction de la mortalité maternelle ces dernières années. Selon le président Sidi Ould TAH, « la banque africaine de développement va accroître ses financements prioritaires dans la lutte contre la mortalité maternelle conformément à son agenda, tout en favorisant l'accès aux couches les plus vulnérables aux services de santé de qualité ».

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Pour la Directrice exécutive de l'UNFPA (Fonds des Nations Unies pour la Population), Mme Diene KEITA, cet accord signé est un puissant acte voire historique dans l'investissement de la BAD dans la santé maternelle, la croissance économique, la productivité, ma résilience et le développement du capital humain. Comment tirer pleinement de profits avec le dividende démographique ? C'est tout l'enjeu de la portée de cet accord paraphé en marge des Assemblées annuelles de l'institution financière continentale. Le premier accord entre la BAD et l'UNFPA remonte à 1992, même si des progrès ont été notés, l'avènement fin mai 2025 du mauritanien Sidi Ould TAH marque un nouveau tournant dans la reclassification des priorités de l'agenda de l'institution qui vise à transformer l'économie du continent africain.

L'UNFA par la voix de sa Directrice exécutive a désigné le président de la Banque africaine de développement comme le « Champion de la masculinité positive »

Mme Diene Keita, directrice exécutive du Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA), avait effectué sa première visite officielle en Côte d'Ivoire, où elle s'était entretenue le 8 septembre 2025 avec le le président nouvellement élu de la Banque africaine de développement (BAD), M. Sidi Ould Tah. Les deux dirigeants avaient surtout échangé sur les synergies et les opportunités de coopération et de mobilisation de ressources en faveur de la jeunesse, de la santé maternelle, de l'autonomisation des femmes, des démographiques. Sur la base d'une jonction coordonnée des expériences BAD- UNFPA, la concrétisation d'un partenariat global devient un impératif autour des priorités de premier plan: l'égalité des sexes, l'accès aux services de qualité de santé et le renforcement du capital humain.