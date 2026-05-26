Sénégal: Assemblée nationale - Ousmane Sonko installé, le vote pour désigner un nouveau président en cours

Dakar — La plénière de l'Assemblée nationale devant statuer sur la réintégration du député Ousmane Sonko et l'élection du nouveau président de l'institution vient de démarrer à l'Assemblée nationale en présence de l'ancien Premier ministre, Ousmane Sonko.

M. Sonko a déjà été installé par un huissier et a reçu l'écharpe de député, pendant que les députés ont commencé à voter pour désigner un nouveau président de l'Assemblée nationale.

Après avoir reçu l'écharpe de député, M. Sonko a été acclamé par les députés de la majorité, dont le président démissionnaire de l'Assemblée nationale, Malick Ndiaye, également présent au sein de l'hémicycle en tant que simple député.