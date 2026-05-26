Ile Maurice: Gino Meetun sorti de l'hôpital mais pas d'affaires

Hospitalisé depuis vendredi soir à la clinique Wellkin, Gino Meetun en est sorti hier et a été ramené en cellule au poste de police de Plaine-Verte. Il comparaît aujourd'hui pour une requête de mise en liberté sous caution, alors que l'enquête sur l'accident ayant coûté la vie à Pradeep Cheekhoory continue.

Les autorités, dont la Financial Crimes Commission (FCC), exploitent désormais les images issues de plusieurs caméras de surveillance (CCTV) installées sur différents axes routiers afin de reconstituer minute par minute le trajet du véhicule impliqué.

Grâce aux images CCTV, les enquêteurs cherchent à comprendre le comportement du conducteur avant l'impact : vitesse du véhicule, éventuels arrêts inhabituels, changements de direction, ou toute interaction qui pourrait indiquer une activité suspecte ou non déclarée. L'objectif est de déterminer si Gino Meetun se rendait simplement à une destination ordinaire ou s'il était engagé, à ce moment précis, dans un déplacement lié à des activités faisant déjà l'objet de soupçons dans d'autres dossiers.

À l'épreuve des images

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le suspect est en effet déjà connu des services d'enquête pour des affaires financières en cours d'examen. La FCC tente ainsi de recouper les données CCTV avec les éléments déjà en sa possession afin d'établir une chronologie complète des événements ayant précédé l'accident.

Lors de ses premières déclarations, Gino Meetun aurait évoqué une perte de contrôle liée à un malaise soudain. Toutefois, cette version est désormais confrontée aux images captées par les caméras CCTV, qui pourraient confirmer ou infirmer certains détails essentiels de sa déclaration.

Âgé de 37 ans et domicilié à Résidence Richelieu, PetiteRivière, il est sous le coup d'une accusation provisoire d'homicide involontaire. Les enquêteurs ont également relevé qu'il ne détenait qu'un learner permit, ce qui constitue une infraction au Code de la route, puisqu'un apprenti conducteur doit obligatoirement être accompagné d'un titulaire de permis valide pour circuler au volant.

Dans le même temps, les investigations financières se poursuivent, les autorités cherchant à établir si certains déplacements, visibles à travers les caméras CCTV, pourraient être liés à des activités sous surveillance dans le cadre d'enquêtes pour blanchiment d'argent. Pendant ce temps, la fille de la victime, grièvement blessée lors de l'accident, est toujours en soins intensifs après une opération délicate. Son état demeure préoccupant, selon les médecins.