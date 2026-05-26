Ile Maurice: Jonathan Magdeleine plaide coupable

Devant le juge Mehdi Manrakhan, en Cour suprême, hier, Jonathan Magdeleine, 41 ans, a plaidé coupable pour le meurtre de Balkrishna Luchmaya, 90 ans, commis à la rue Moka, La Butte, le 19 mai.

Selon les éléments de l'enquête, Jonathan Magdeleine se serait présenté comme un client ordinaire dans la boutique de Balkrishna Luchmaya, un commerçant âgé de 90 ans, qui tenait depuis de nombreuses années son petit magasin de tissus dans le quartier. Connu des habitants pour sa gentillesse et sa discrétion, il menait une vie simple, partagée entre son commerce et son entourage proche. Profitant du moment où la victime lui tournait le dos, il l'aurait aggressé. Malgré la résistance du nonagénaire, la situation aurait rapidement dégénéré. L'accusé aurait ensuite volé une somme d'argent avant de s'enfuir, laissant le commerçant grièvement blessé.

Lorsque l'épouse de ce dernier l'a trouvé ainsi, elle a immédiatement alerté les voisins et les services d'urgence, mais les secours n'ont pu que constater le décès de Balkrishna Luchmaya. Et Jonathan Magdeleine a été ensuite arrêté par la Central Investigation Division de Port-Louis Sud et la Major Crime Investigation Team (MCIT).

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Lors de l'audience hier, plusieurs témoins clés ont été appelés à la barre. Le Dr Sudesh Gungadin, chef du service médico-légal, a présenté les conclusions de l'autopsie ; l'enquêteur principal de la MCIT, Mohidinkhan, a retracé les grandes lignes de l'affaire. Un photographe de la police a également été entendu afin d'authentifier les clichés de la scène de crime. L'accusé était présent en cour, assisté de son avocat, Me Rishi Bhoyroo.

Avec l'aveu de culpabilité de Jonathan Magdeleine, le débat ne porte désormais plus sur la responsabilité de l'accusé, mais sur la peine et les circonstances du drame. L'affaire a été renvoyée à aujourd'hui pour la phase de plaidoiries sur la peine, étape finale avant le jugement.