Sénégal: Les pèlerins à la station Arafat, le coeur battant du hajj

Dakar — Les pèlerins se sont dirigés mardi dès les premières heures de la matinée vers la station Arafat, un des temps forts du pèlerinage à La Mecque, dans une atmosphère de recueillement et de sérénité, multipliant invocations et Talbiyah, implorant le pardon, la miséricorde et le salut, rapporte l'agence saoudienne de presse SPA.

Leur déplacement s'est déroulé sous une surveillance sécuritaire étroite, avec un déploiement des forces de sécurité sur les axes routiers et les itinéraires piétons afin d'organiser les flux conformément aux plans de transport et de groupement, tout en assurant l'orientation et la sécurité des pèlerins, selon la même source.

Elle souligne que grâce à la pleine mobilisation des autorités concernées, l'ensemble des services médicaux, de secours et d'approvisionnement a été assuré à travers le site, pour répondre aux besoins des pèlerins venus du monde entier accomplir le cinquième pilier de l'islam.

Conformément à la Sunna, les pèlerins accomplissent aujourd'hui les prières de Dhouhr (tisbar) et d'Asr (takkusan) regroupées et raccourcies à la Mosquée Namira, avec un seul appel à la prière et deux iqama.

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Au coucher du soleil, les pèlerins entameront leur départ vers Muzdalifah, où ils accompliront les prières de Maghreb (timis) et d'Isha (gué) et passeront la nuit jusqu'à l'aube du 10ᵉ jour du mois du hajj, suivant la tradition du Prophète.

" Le Hajj c'est Arafat"

Arafat est le cœur vibrant du Hajj et le plus grand pilier sans lequel le pèlerinage sera invalide, comme l'indique le hadith du Messager d'Allah (paix et bénédictions d'Allah sur lui) : "Le cœur du Hajj est la station Arafat".

Les pèlerins passent la journée de ce mardi dans ce lieu majestueux de foi, où ils unissent leurs sentiments et leurs cœurs, dévoués à Allah le Tout-Puissant.

La station Arafat est située à environ 18 km de la Mosquée Al-Haram, 10 km de Mina et 6 km de Muzdalifah. D'une longueur et d'une largeur d'environ trois kilomètres, Arafat est une plaine entourée d'une chaîne de montagnes en arc de cercle.

Cette station est chargée d'une grande symbolique religieuse : le prophète Mohamed (paix et bénédictions d'Allah sur lui) s'y est rendu lors de son pèlerinage d'adieu et y a prononcé son célèbre sermon, dans lequel il a établi les principes fondamentaux des droits de l'homme.

Il a proclamé l'achèvement de la religion par ces paroles d'Allah le Tout-Puissant : "Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion, j'ai accompli sur vous mes bienfaits et j'ai approuvé pour vous l'islam comme religion".

Le jour d'Arafat, les différences s'effacent. Les pèlerins sont égaux en matière de tenue vestimentaire, de supplications et de prières, se tournant vers Allah le Tout-Puissant dans une attitude unie, les mains levées et les larmes versées, espérant le pardon et la miséricorde.

Les autorités saoudiennes prêtent une attention particulière au site afin d'améliorer la qualité des services fournis aux hôtes de Dieu.

Selon l'agence de presse saoudienne, la Société Kidana a ombragé et aménagé quelque 85 000 m² de la cour de la mosquée Namirah avec 320 auvents et 350 colonnes de brumisation, et en plantant des arbres, enrichissant ainsi l'expérience des pèlerins. Une zone de 60 000 m² a également été ombragée, climatisée et équipée de brumisateurs pour réduire l'impact direct du soleil, indique-t-on.

Elle souligne également que le site d'Arafat bénéficie d'une présence intensive sur le terrain des agences gouvernementales des secteurs sécuritaire, médical et municipal.

L'hôpital Jabal Al-Rahma est opérationnel, ainsi que plusieurs centres de santé et points d'urgence répartis dans toute la zone pour recevoir les cas d'urgence et prodiguer des soins immédiats.

Le site a également été doté de systèmes électroniques de contrôle des foules et des mouvements, sans compter que des équipes de sensibilisation et d'orientation y ont été déployées, de même qu'un service de traduction simultanée en 34 langues pour le sermon d'Arafah. Des applications intelligentes sont également déployées pour aider les pèlerins à se localiser et à connaître les horaires de regroupement et de transport.

Le mont d'Al-Rahma, situé au coeur du site d'Arafat, est un monument emblématique et important. Les hadiths mentionnent que c'est là que le Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) s'était tenu. Il est connu sous plusieurs noms, notamment : le Mont de l'Invocation (Jabal al-Dua), en raison des supplications de nombreux pèlerins musulmans en ce jour important, et le Mont de la Station (Jabal al-Mawqif), en raison de la présence du Prophète (paix et bénédictions sur lui) à cet endroit lors de son pèlerinage d'adieu.

La mosquée Namirah est également l'un des monuments islamiques les plus importants du site d'Arafat, accueillant plus de 350 000 fidèles le jour d'Arafah pour les prières de Dhuhr et d'Asr, combinées et raccourcies. La mosquée s'étend sur une superficie de 110 000 m² et comprend 6 minarets de 60 mètres de haut chacun, 3 dômes et 10 entrées principales avec 64 portes.

Elle est équipée de 610 climatiseurs de fenêtre, de 59 unités d'air frais, de 185 brumisateurs dans ses cours, de 10 000 mètres carrés de surface au sol, de 37 caméras intérieures et de 35 caméras de surveillance extérieures. Elle comprend également 700 toilettes pour hommes et 300 toilettes pour femmes. Plus de 176 techniciens et ouvriers y travaillent pendant la haute saison du Hajj.

À chaque pèlerinage, le site d'Arafat incarne une vision unique de l'unité de la ummah islamique et une identité spatiale profondément sacrée, où se manifestent les principaux objectifs du Hajj.