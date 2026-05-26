Ile Maurice: La facture du réel

Actuellement l'économie n'est plus une promesse mais une contrainte. Maurice est entrée dans cette zone de turbulence. Derrière les consultations prébudgétaires, les débats sur le Key Rate, les graphiques sur la dette publique et les mises en garde de Moody's, une vérité s'impose : le modèle économique mauricien rétrécit plus vite que notre capacité collective à l'admettre.

Depuis des années, Maurice a vécu sous une illusion de stabilité. L'État amortissait les chocs. Les transferts sociaux soutenaient la consommation. La Banque de Maurice (BoM) injectait des liquidités. Les banques finançaient abondamment l'économie. Et lorsque les tensions apparaissaient, la croissance immobilière, le tourisme ou l'endettement repoussaient les limites du problème.

Mais les limites finissent toujours par revenir. L'infographie publiée dans Business Magazine (page 16, 13-19 mai 2026) sur «les racines de la crise du coût de la vie», sur la période 2015-2025, est révélatrice. Elle attribue pas moins de 35 % de l'érosion du pouvoir d'achat à la dépréciation de la roupie.

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Ce chiffre peut être discuté, mais le diagnostic général est difficile à contester : Maurice importe presque tout ce qu'elle consomme. Dès lors, chaque glissement du taux de change agit comme une taxe invisible sur les ménages. Le carburant, les céréales, les médicaments, les matériaux de construction : tout devient plus cher, avant même d'arriver sur les étagères.

La guerre au Moyen-Orient et les tensions autour du détroit d'Ormuz aggravent évidemment cette vulnérabilité. Mais le vrai danger est ailleurs : l'inflation importée commence à devenir une inflation domestique. Lorsque la hausse des prix se diffuse au transport, à l'électricité, aux services et aux crédits bancaires, elle cesse d'être un choc passager pour devenir une mécanique structurelle.

C'est précisément ce que semble craindre aujourd'hui la BoM. En relevant son taux directeur à 4,75 %, la Banque centrale envoie un message clair : la stabilité des prix redevient prioritaire. Après plusieurs années où la croissance dominait les arbitrages, l'heure est désormais au resserrement monétaire. Le problème est que cette décision intervient au pire moment politique possible.

Car simultanément, le gouvernement prépare un Budget qui veut relancer l'économie, préserver la paix sociale et rassurer Moody's. Or ces trois objectifs deviennent de plus en plus incompatibles. La contradiction est désormais flagrante : pendant que le Trésor cherche à soutenir l'activité, la Banque centrale freine le crédit. L'un appuie sur l'accélérateur ; l'autre sur le frein. Et au milieu se trouve la classe moyenne. Elle subit : la hausse des carburants, l'augmentation des tarifs d'électricité, la montée des remboursements bancaires, la stagnation du pouvoir d'achat, et bientôt peut-être un retour discret de l'austérité budgétaire.

C'est bien de cela qu'il s'agit, même si personne n'ose encore prononcer le mot trop fort. Avec une dette publique avoisinant 90 % du Produit intérieur brut, un déficit sous surveillance et un accord Chagos gelé, qui prive l'État d'une manne attendue de Rs 10 milliards, les marges budgétaires se réduisent dangereusement, même si d'aucuns pensent qu'on est moins serré que l'an dernier.

Le plus inquiétant est peut-être ailleurs : Maurice donne l'impression de découvrir tardivement les conséquences d'un modèle fondé sur la consommation, les importations, l'endettement et l'injection permanente de liquidités. Les débats sur les Rs 83 milliards de masse monétaire supplémentaire ou sur l'excès structurel de liquidités dans le système bancaire montrent que la question devient systémique. Or l'histoire économique enseigne une chose simple : lorsqu'un pays tente simultanément de contenir l'inflation, réduire sa dette, soutenir la croissance et préserver son État-providence, les arbitrages deviennent inévitables.

Le prochain Budget sera donc moins un exercice comptable qu'un test de vérité nationale. Quels sacrifices la société est-elle prête à accepter ? Qui paiera le coût de l'ajustement ? Et surtout : comment préserver la cohésion sociale lorsque la discipline financière devient incontournable ? Le plus grand risque n'est pas uniquement économique. Il est psychologique et politique. Un pays peut supporter des chiffres difficiles. Il supporte beaucoup moins le sentiment d'un horizon qui se referme. Et c'est précisément cette impression de grand rétrécissement qui commence à traverser Maurice.