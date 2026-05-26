Madagascar: Quatrième arrondissement - Un train écrase une adolescente

Deux jeunes femmes ont été percutées par un train à Ambohibarikely. Une adolescente de 16 ans est décédée, tandis que son amie a été grièvement blessée.

Un accident ferroviaire dramatique s'est produit hier vers 9h30 dans le fokontany d'Ambohibarikely, longé par le canal d'Andriantany, dans le quatrième arrondissement. Deux jeunes femmes, âgées de 16 et 20 ans et habitant à Angarangarana Anosibe, ont été percutées par un train alors qu'elles traversaient les rails pour rejoindre un arrêt de bus. Celle âgée de 16 ans, est décédée sur le chemin de l'hôpital, tandis que son amie est actuellement hospitalisée dans un état grave.

Habitude

Selon les témoins, les deux jeunes filles, absorbées par leur conversation et occupées à prendre des photos avec leurs écouteurs aux oreilles, n'ont pas prêté attention à l'arrivée du train. Lorsque l'alarme a retenti, elles ont paniqué et tenté de s'écarter, mais il était trop tard.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Elles n'ont pas emprunté la passerelle sécurisée installée à proximité, préférant traverser directement par une zone où les clôtures en béton avaient été brisées lors des manifestations de septembre 2025. À l'époque, des pillards avaient détruit ces barrières pour faire passer des motos volées dans les magasins du quartier. Depuis, les riverains et passants ont pris l'habitude de franchir les rails à cet endroit plutôt que d'utiliser la passerelle. La police ferroviaire et les éléments du commissariat de Mahamasina se sont rendus sur place pour constater les faits et ouvrir une enquête.