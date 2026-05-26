Madagascar: Tanjombato - Un 4x4 fauche un motard à mort

Un accident dramatique s'est produit à Hazoberavina, près du magasin Disconord Tanjombato, dans la matinée du samedi 23 mai vers 4h30. Un père de famille, âgé de 47 ans, y a trouvé la mort.

Un véhicule blanc de marque BMW, conduit par un homme de 36 ans et circulant du centre-ville vers le sud, est entré en collision avec une moto VJR noire pilotée par un quadragénaire, mécanicien de profession. Le motocycliste, qui se rendait à son lieu habituel de petit-déjeuner, a été évacué d'urgence vers le Centre hospitalier universitaire Joseph Ravoahangy-Andrianavalona, où il a succombé à ses blessures.

Une passagère de la BMW, âgée de 32 ans, a également été blessée et transportée à l'hôpital pour recevoir des soins. La moto a été placée au Commissariat central de Tanjombato, tandis que le véhicule BMW a été immobilisé près de la caserne des sapeurs-pompiers. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de ce drame et situer les responsabilités de chacun.