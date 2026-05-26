Madagascar: Mahanjanga - Les pique-niques détrônent la plage

Les pique-niques ont volé la vedette à la plage. L'affluence dans les parcs et domaines privés était remarquable, surtout à Antanimalandy, à la sortie de la RN4, et vers Belobaka. Les gens et les familles ont préféré fuir les stations balnéaires d'Amborovy pour diverses raisons, entre autres l'éloignement géographique, la proximité ainsi que les embouteillages au retour et le coût du déplacement.

Cette journée était une opportunité pour effectuer une excursion active, un moment de détente, de sortie ainsi que de pique-nique. Des membres des églises ont choisi le grand site de l'école privée Sainte-Jeanne-d'Arc à Antanimalandy. Ils étaient des milliers à investir l'endroit, dont des groupes de familles, de simples habitants ainsi que des fidèles de l'église réformée FJKM Ziona Vaovao à Mangarivotra et de la FJKM Jerosalema Vaovao à Marovato-Abattoir, hier.

« Des infrastructures sportives étaient disponibles pour jouer au basket-ball, au foot et à d'autres disciplines. L'endroit était très ombragé avec la grande concession de manguiers. De plus, les gens ont juste payé les frais du bus à l'aller, à 700 ariary, et au retour», a expliqué un responsable d'une église. Dimanche, la fête religieuse de la Pentecôte a été commémorée par des messes et cultes pour les chrétiens, comme il est de tradition.

« Les gens attachent moins d'importance à cet événement religieux, qui est pourtant l'un des piliers de la foi chrétienne. Elle marque la descente de l'Esprit Saint sur les Apôtres, 50 jours après Pâques, symbolisant ainsi la naissance de l'Église. Mais tout cela n'a pas empêché l'église de célébrer et de remercier le Seigneur pour ce don qu'est l'Esprit-Saint, qui donne la sagesse, l'intelligence, la force ainsi que le conseil, etc.», a expliqué le révérend Hubert Daniel Andrianarilala, de la FJKM Ziona Vaovao. L'affluence durant les cultes était assez réduite par rapport à celle de la fête de Pâques, dimanche.

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Chaque année, la Pentecôte est précédée par la semaine du Saint-Esprit pour les chrétiens et particulièrement les réformés de la FJKM à Mahajanga. Cette année, aucun échange de pupitre entre les révérends n'a été effectué pour le Synodamparitany SP de Mahajanga durant les messes nocturnes. Chacun est resté chez soi pour animer l'homélie.

Aller dans les stations balnéaires d'Amborovy est un véritable marathon pour ceux qui ne sont pas véhiculés. Les retours sont très fatigants et tardifs, jusqu'à 21 h pour certains. Les bus qui desservent cette ligne sont insuffisants et on observe de longs embouteillages.

La grande manifestation prévue au village touristique, hier en début d'après-midi, pour la cérémonie d'installation officielle du chef de région Boeny ainsi que des députés élus dans les différentes régions, a également influencé le choix des habitants cette année. Ils ont ainsi préféré rester en ville et plus proches pour assister aux spectacles gratuits sur place.