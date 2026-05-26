Sénégal: L'Assemblée nationale doit se réunir en plénière pour élire son nouveau président

Dans le sillage du limogeage du Premier ministre Ousmane Sonko par son frère de lutte, le président Bassirou Diomaye Faye, vendredi 22 mai, la recomposition du champ politique se poursuit au Sénégal. Ce mardi 26 mai, l'Assemblée nationale doit en effet se réunir en séance plénière pour élire son nouveau président, le titulaire du poste, El Malick Ndiaye, ayant annoncé sa démission dimanche 24 mai.

Dans un Parlement largement dominé par le Pastef, Ousmane Sonko semble tout désigné pour occuper le poste. Fondateur et leader incontesté du Pastef au pouvoir, tête de liste du parti aux législatives de novembre 2024, celui-ci en a toute la légitimité, d'autant plus que juste après l'élection de Bassirou Diomaye Faye à la présidence en mars 2024, beaucoup l'attendaient déjà à ce poste.

« Il convient toutefois de distinguer la légitimité de la légalité », nuance Maurice Soundieck Dionne, professeur de sciences politiques à l'université Gaston-Berger de Saint-Louis, qui pointe une possible impossibilité juridique pour Ousmane Sonko de récupérer son siège de député, condition préalable à sa désignation au perchoir.

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Au moment de son élection à l'Assemblée nationale lors des législatives de novembre 2024, Ousmane Sonko était en effet déjà Premier ministre, fonction incompatible avec celle de député. Or, en choisissant de le rester et de renoncer à son mandat électif sans jamais l'avoir exercé, Ousmane Sonko aurait perdu la possibilité de le récupérer, estiment certains juristes.

Tel est aussi l'avis de la première force d'opposition au Parlement, Takku Wallu, qui dénonce un possible « coup d'État institutionnel » si le Pastef devait choisir de réintégrer Ousmane Sonko coûte que coûte dans l'hémicycle et de l'élire à sa présidence.

Si on laisse passer ce forcing que la majorité veut nous imposer à l'Assemblée nationale, il s'agira tout simplement d'un coup d'État institutionnel.

À la tête du pouvoir législatif, Ousmane Sonko sera en mesure d'impulser l'adoption de nouvelles lois mais aussi de bloquer l'action gouvernementale s'il devait faire le choix de poursuivre la stratégie de confrontation avec le chef de l'État.