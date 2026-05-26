Tunisie: L'avocate Sonia Dahmani de nouveau condamnée à une peine de deux ans de prison

Libérée fin novembre après avoir passé plus de 18 mois en détention, l'avocate tunisienne qui avait été arrêtée en direct sur France 24 en mai 2024 a de nouveau été condamnée lundi à une peine de deux ans de prison pour des déclarations sur la situation pénitentiaire en Tunisie.

Cette nouvelle affaire a été engagée après une plainte déposée par l'Administration générale des prisons. Selon son avocat, le tribunal de première instance de Tunis reproche à Sonia Dahmani des propos tenus à la radio en 2023 où elle avait critiqué la situation des prisons dans le pays.

L'avocate tunisienne a déjà été condamnée quatre fois, avec des peines allant d'un à deux ans de prison, toutes liées à des déclarations ou publications dans des médias. D'abord pour avoir critiqué le racisme en Tunisie, puis une autre condamnation pour avoir ironisé à la télévision sur les migrants subsahariens.

Cinquième condamnation

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Dernièrement, en avril, elle a été condamnée pour avoir critiqué l'existence de cimetières et d'autobus réservés aux personnes noires dans certaines régions de Tunisie.

Actuellement, Sonia Dahmani est toujours en liberté conditionnelle. Son avocat a annoncé avoir fait appel de cette nouvelle condamnation : la cinquième à laquelle l'avocate fait face.

Elle est poursuivie au titre du décret 54 sur les « fausses informations » promulgué par Kaïs Saïed. Régulièrement dénoncé par les défenseurs des droits humains puisqu'il a permis d'arrêter de nombreux journalistes, avocats ou opposants.