Madagascar: Comment la gendarmerie a mis la main sur neuf lingots d'or et démantelé un trafic

Neuf lingots saisis, 14 personnes arrêtées. À Madagascar, la gendarmerie a annoncé le week-end du 23-24 mai 2026 avoir démantelé un réseau de trafic d'or au niveau de l'aéroport international d'Antananarivo. Grâce à des complicités parmi les employés de l'aéroport et les forces de l'ordre, les trafiquants ont réussi à plusieurs reprises à exporter clandestinement le précieux métal à l'étranger, avant d'être dénoncés à l'issue d'une histoire rocambolesque.

Les lingots d'or étaient introduits dans l'aéroport par-dessus sa clôture puis transportés jusqu'aux salles d'embarquement, sans passer par les douanes, à en croire le récit de la gendarmerie d'Antananarivo. Ce mode opératoire a été couronné de succès à trois reprises, avant que la quatrième tentative, début mai, ne vire au fiasco.

Pris de panique, plusieurs employés auraient caché le butin dans l'aéroport au lieu de le transmettre, comme prévu, à l'un des trafiquants prêts à embarquer. Une partie des lingots destinés à l'export disparaît alors.

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Pensant à un vol, les chefs du réseau auraient ensuite kidnappé et violenté les complices pendant plusieurs jours. Avant que l'un d'eux ne soit retrouvé par les enquêteurs et révèle l'existence du trafic.

Une infime partie du trafic d'or à Madagascar

Sollicité, le commandant de la Gendarmerie d'Antananarivo n'a pas souhaité communiquer la destination du précieux métal ni l'identité des instigateurs. Huit personnes ont été placées en détention provisoire à la prison de Tsiafahy et quatre autres à celle d'Antanimora.

Les neuf lingots d'or saisis dans cette affaire ne représentent qu'une infime partie du trafic à Madagascar. Le ministère des Mines estimait en 2024 qu'une tonne d'or sortait clandestinement du pays chaque mois.

Des affaires de trafic d'or retentissantes ont émaillé l'actualité malgache ces dernières années. En 2020, 73 kilos d'or en provenance de Madagascar avaient été saisis en Afrique du Sud. L'année suivante, 28 lingots d'or issus de la Grande Île et à destination de Dubaï avaient été découverts aux Comores.