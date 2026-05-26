Cote d'Ivoire: «Ça peut tomber du jour au lendemain» - Anxiété dans un quartier d'Abidjan après l'effondrement d'un immeuble

Les questions se multiplient à Abidjan après l'effondrement le week-end du 23-24 mai 2026 d'un immeuble en construction de la commune de Koumassi, dans le centre de la capitale économique de Côte d'Ivoire. Huit personnes ont été tuées dans la catastrophe. Selon le ministère de l'Urbanisme, le chantier ne disposait pas de permis de construire. Les habitants, eux, pointent du doigt le terrain gorgé d'eau.

Dans le quartier de Soweto, la vie a repris son cours dans les rues étroites et sablonneuses, constellées de flaques d'eau après les pluies du matin. Au milieu des immeubles de cinq étages, un immense tas de gravats, surveillé par des policiers, vient rappeler l'ampleur de la catastrophe.

Luc vivait à côté du bâtiment qui s'est effondré. « J'ai senti une secousse, je suis descendu, mais je n'ai rien vu à cause de la poussière, raconte-t-il. Je suis redescendu, et là j'ai vu le bâtiment. Si celui-là est tombé, nous-mêmes on n'est pas en sécurité ».

Dans ce quartier très dense au bord de la lagune, les chantiers ont déjà repris. Les promoteurs font construire sur des terrains remblayés, mal aménagés, et qui sont devenus un « haut lieu de la spéculation foncière » à Abidjan, selon une enquête anthropologique de la revue scientifique allemande Rural 21.

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« On dort mais on n'est pas rassuré »

Pour les habitants de Soweto, comme Daniel, les bâtiments sont fragilisés pendant la saison des pluies : « On dort mais on n'est pas rassuré parce que nous-mêmes on vit dans les étages. Du jour au lendemain, ça peut tomber. Il y a de mauvaises fondations, ici. C'est un quartier en remblayage. On ne peut pas monter des immeubles jusqu'à R+4 ou R+5, ici. Il y a un risque que ça s'écroule. »

Pourtant, Daniel ne veut pas partir. Son loyer, de 65 000 francs CFA - 100 euros - pour un deux-pièces, est bas, selon lui. Certains déplorent un manque de contrôles.

Contacté par RFI, le ministère en charge de la Construction de la Côte d'Ivoire n'a pas donné suite à nos sollicitations. En 2021, 80% des chantiers immobiliers d'Abidjan n'avaient pas de permis de construire, selon l'administration ivoirienne. Selon le Service de la brigade, de l'investigation et du contrôle urbain (SBICU), au moins 20 000 contrôles ont été effectués en 2024, 10 fois plus qu'en 2020.