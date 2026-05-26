Sénégal: Escroquerie au visa - Deux présumés complices déférés au parquet

La Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées (DNLT) a déféré au parquet, le 20 mai 2026, deux individus poursuivis pour complicité d'escroquerie au visa. Les mis en cause ont été présentés au Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar.

L'affaire trouve son origine dans une plainte collective déposée le 5 mai dernier par deux victimes. Ces dernières accusent une femme de leur avoir soutiré un montant global de 5,5 millions de francs CFA, en leur promettant l'obtention de visas pour la Belgique. Après avoir encaissé l'argent, la principale suspecte aurait cessé tout contact avec les plaignants.

Selon les éléments de l'enquête, l'une des victimes affirme avoir transféré 1,5 million de francs CFA via un service de Mobile Money sur instruction de la suspecte. Le montant aurait été envoyé sur le compte du frère de cette dernière.

La seconde victime, quant à elle, dit avoir remis trois chèques d'une valeur totale de 2 millions de francs CFA. Deux chèques étaient établis au nom du frère de la mise en cause principale, tandis que le troisième était libellé au nom de sa belle-soeur.

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Interpellés par les enquêteurs de la DNLT, les deux suspects ont tenté de se dédouaner en affirmant avoir été manipulés par leur soeur et belle-soeur. Ils soutiennent avoir ignoré la nature réelle de l'opération et les circonstances entourant les transactions financières.

Le premier mis en cause a reconnu avoir reçu des fonds avant de les reverser intégralement à sa soeur. Le second a, pour sa part, nié avoir encaissé de l'argent, malgré les preuves présentées par les enquêteurs.

Les investigations se poursuivent afin de retrouver et interpeller la principale suspecte, actuellement en fuite.