Congo-Kinshasa: Est du pays - Des frappes de drones, l'aéroport de Kisangani touché

L'est de la République démocratique du Congo (RDC) a été secoué ce week-end du 23 et 24 mai 2026 par plusieurs frappes de drones. Elles ont touché des zones contrôlées par l'AFC/M23 dans les Kivu, mais aussi des positions gouvernementales à Kisangani (province de la Tshopo). Les deux camps s'accusent mutuellement sans que personne ne revendique jusque-là.

À Kisangani d'abord, dimanche à 17h30, des explosions ont retenti sur le site aéroportuaire de Bangboka. Le gouverneur de la province de la Tshopo, dans le nord-est de la RDC, confirme que l'aéroport a été ciblé. Neuf explosions au total, entre 17h50 dimanche soir et tôt ce lundi matin.

Les autorités privilégient la piste des drones, des analyses sont en cours. Le gouverneur a déclaré à RFI : « Nous avons vu des bombes tomber. »

Deux vols ont été annulés. Aucune victime n'est signalée, le bilan matériel reste en cours d'évaluation. C'est la quatrième fois, selon les sources gouvernementales, que cet aéroport est visé.

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D'autres frappes dans le Nord-Kivu

Ces événements interviennent après d'autres frappes dans le Nord-Kivu que l'AFC/M23 attribue aux forces congolaises. Toujours dimanche, côté AFC/M23 cette fois, des frappes ont touché Rumangabo, où se trouve le quartier général du Parc national des Virunga.

Le mouvement parle de drones des forces gouvernementales, de bâtiments atteints et de morts civils, toujours selon l'AFC-M23. D'autres frappes ont ciblé Rubaya dans le Masisi, une zone minière, ainsi que certaines zones du territoire de Minembwe depuis samedi. Ces attaques s'inscrivent dans un contexte de violations répétées du cessez-le-feu, en dépit des engagements pris en avril en Suisse par les deux parties.

Vendredi dernier déjà, le groupe de contact international pour les Grands Lacs, qui réunit notamment la Belgique, la France, les États-Unis et l'Union européenne, avait condamné ces violations du droit international humanitaire, dénonçant l'usage croissant de drones par divers acteurs, y compris des États, et l'augmentation des victimes civiles qui en résulte.