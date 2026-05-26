Cote d'Ivoire: Louise Coffi - L'art de faire son « making history »

À travers cette exposition, dont le vernissage aura lieu le 28 mai à Paris, la plasticienne franco-ivoirienne dévoile des oeuvres narratives captivantes, mêlant supports écologiques et techniques plurielles.

Louison by Lola (Louise Coffi pour l'état civil) ne compte plus ses heures. La cérémonie de vernissage de son exposition, « Making History », approche. La température monte. L'artiste vit au rythme et au souffle de cette création à travers laquelle elle s'accomplit pleinement en tant que femme-artiste.

Le 28 mai prochain, son atelier situé au 81, rue des Saints-Pères, au coeur de Paris, se métamorphosera en galerie éphémère. Le public, quant à lui, s'apprête à vivre des instants singuliers. D'aucuns reconnaissent le travail plastique de Louise Coffi comme étant d'une rare originalité et d'une intensité inspirante. Plus de 40 tableaux, mettant en scène des fragments de vie, entreront en dialogue pour révéler toute la beauté de l'art et, plus encore, la manière dont celui-ci façonne et transforme les existences.

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À quelques jours de l'échéance, l'effervescence est à son comble. L'heure est désormais aux derniers réglages : finitions des murs, disposition des chevalets et des cartels, conception et mise en place du parcours scénographique. Tout est minutieusement orchestré afin de célébrer l'artiste et son univers créatif.

Louison by Lola se définit comme une artiste engagée. Son travail affiné est le résultat d'imbrications, de métissages culturels et de symbolisme. Dans tout ce que l'écosystème plastique peut offrir, Louise Coffi creuse son propre sillon. Sa signature visuelle est, en réalité, le reflet de ce qu'elle représente en tant qu'être humain entièrement à part. Son imaginaire fait intervenir la vivacité des couleurs, le goût du contraste et des alliances audacieuses. Sur ses tableaux, l'on retrouve toujours des reliefs texturés, issus de plusieurs éléments qu'elle récupère dans la nature et qu'elle assemble avec le plus grand soin. Parfois, il s'agit de puzzles entiers ou incomplets, auxquels il manque souvent des pièces que chacun peut imaginer compléter en dialoguant avec son oeuvre.

Le rapport avec les publics constitue un rendez-vous où bouillonnent l'émotion, la nostalgie et l'euphorie. Sa démarche artistique est inspirée non seulement de ses rêves, de ses espoirs et de sa mission, mais aussi et surtout de l'importance qu'elle accorde à la femme. L'humanité est au centre de sa création. C'est pourquoi son rendu plastique, bien qu'empreint de puissance, demeure un espace où cohabitent douceur, liberté, amour et sérénité.

Louison by Lola explore les faits actuels et historiques. Son équipe curatoriale, portée par la photographe, Anna De Bintzer, l'explique. « Avec Making History, Louison by Lola explore les possibilités du collage, envisagé comme un palimpseste. Par fragments, superpositions et recompositions, elle entrelace histoire collective et expérience intime, donnant à voir le langage de l'inconscient». Elle ajoute que cette démarche traduit sa manière de percevoir le monde : un mouvement perpétuel, une Histoire en marche, traversée de personnages mythiques qui s'entrecroisent, d'archétypes, de cris du coeur et de paradoxes réconciliés.

Tête bien faite, Louise Coffi est titulaire d'un Master ès Sciences de la Gestion, option Marketing - HEC Montréal, d'une Maîtrise en Économie à Paris VII - Jussieu, et est en cours d'obtention d'une Licence en Théologie des Arts à l'Institut Catholique de Paris.