Burkina Faso: Bobo-Dioulasso - Le prix du mouton en baisse suite à l'interdiction d'exportation

A quelques heures de la fête de la Tabaski, le marché à bétail de Bobo-Dioulasso connaît une forte mobilisation. Entre négociations serrées des vendeurs et acheteurs, l'ambiance est au summum des affaires. Chacun tente de trouver sa part sur le marché pour le bon déroulement de la fête. Sidwaya est allé à leur rencontre.

Sous les hangars et autour des enclos du marché à bétail de Kiri à Bobo-Dioulasso, les échanges se multiplient entre acheteurs et vendeurs, à la mi-journée du lundi 25 mai 2026, avant-veille de la Tabaski. Les clients tentent des négociations pour se procurer un bélier afin d'assurer sa fête. Selon le vendeur de bétail, Alidou Soré, les prix des moutons ont connu une baisse remarquable et le bétail est disponible sur le marché de Bobo-Dioulasso.

« Les prix ont baissé et nous avons des animaux pour tout un chacun en fonction de sa bourse. Ce que nous remarquons sur le marché, c'est qu'un mouton qui coûtait auparavant 75 000 F CFA, peut être obtenu aujourd'hui à 50 000 F CFA ou tout au plus à 55 000 F CFA », informe-t-il.

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Pour son collègue Moussa Sawadogo, la baisse des prix est certes perceptible, mais des difficultés persistent au niveau de l'approvisionnement. Selon lui, plusieurs fournisseurs qui ravitaillaient autrefois les marchés sont désormais indisponibles en raison de la situation sécuritaire, ce qui entraîne une hausse des prix chez certains vendeurs.

« Le problème actuel qui se pose est que ceux qui se procuraient régulièrement les animaux en brousse n'y sont plus pour la majorité. Donc, il y a deux enjeux : d'abord acheter les animaux et ensuite s'approvisionner en fourrage », martèle-t-il. A l'en croire, disposer d'animaux aujourd'hui nécessite d'importants efforts.

Toute chose qui pousse certains vendeurs à revoir leurs prix à la hausse. « La plupart des animaux actuels ont été achetés très jeunes puis élevés. Pour la vente, il faut donc fixer un prix afin de ne pas perdre », a-t-il indiqué. Une réduction de 20 000 à 25 000 FCFA De l'avis du revendeur de bétail, Ibrahim Dicko, certaines personnes se basent sur la décision gouvernementale du 8 mai 2026 interdisant l'exportation du bétail pour se faire de fausses idées sur les prix. Selon lui, hors mis cette décision, les prix restent abordables et toutes les catégories de moutons sont disponibles sur le marché.

« Actuellement, chacun peut avoir sa part sur le marché selon ses moyens. Il y a une réduction de 20 000 à 25 000 FCFA et une forte disponibilité par rapport à l'année dernière. Mais certains s'appuient seulement sur l'interdiction de l'exportation et pensent qu'ils pourront obtenir les animaux presque gratuitement », indique-t-il.

Le même constat de baisse est partagé par le client Abdoul Aziz Ouédraogo, venu acheter un mouton pour la Tabaski. Selon lui, le changement est visible cette année. « Cette fois-ci, les prix des moutons sont abordables. Je viens de m'en procurer à 135 000 F CFA alors que l'année dernière, dans cette même catégorie, les moins chers coûtaient entre 175 000 FCFA et 250 000 F CFA, voire 300 000 F CFA », a-t-il fait savoir.

Du côté des bouchers, le constat reste presque le même. Pour le commerçant de viande Sylvestre Nikiéma, les prix n'ont pas connu de variation majeure ces derniers jours à Bobo-Dioulasso. Toutefois, avec l'entrée en vigueur de l'interdiction de l'exportation du bétail depuis le 8 mai dernier, il espère une baisse progressive des prix afin de soulager les consommateurs pendant la Tabaski.

« Le prix du kilogramme de la viande dépend surtout du lieu où chacun s'approvisionne en bétail avant l'abattage. Nous vendons actuellement la viande sans os à 4 000 F CFA le kilogramme et celle avec os à 3 500 F CFA le kilogramme. Ce que je peux dire, c'est que l'entrée en vigueur de la mesure a favorisé la disponibilité du bétail sur le marché », explique-t-il. Sylvestre Nikiéma à saisi l'occasion pour inviter la population de Bobo-Dioulasso à saisir cette opportunité pour se procurer de la viande ou de l'animal à un prix bas.