Cote d'Ivoire: Gisement pétrolier et gazier Baleine - Le pays signe la décision finale d'investissement pour 4 milliards de dollars

Dans le cadre du développement de la 3ᵉ et dernière phase du gisement pétrolier et gazier Baleine, le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Mamadou Sangafowa-Coulibaly, a présidé, le lundi 25 mai 2026 à Abidjan-Cocody, la signature de la Décision finale d'Investissement (Dfi) par le consortium Eni-Petroci-Vitol pour 4 milliards de dollars US.

« Aujourd'hui, la phase 3 permettra, non seulement d'accroître significativement notre production nationale de pétrole et de gaz, mais également de consolider notre sécurité énergétique, de soutenir durablement la croissance économique et de renforcer la compétitivité de notre économie », a indiqué Mamadou Sangafowa-Coulibaly cité dans un communiqué de presse.

Elle contribuera également, a-t-il poursuivi, à sécuriser l'approvisionnement en gaz destiné à la production d'électricité, élément essentiel pour accompagner l'industrialisation de notre pays et répondre aux besoins croissants des ménages et des entreprises.

À l'occasion, le ministre a annoncé que la Côte d'Ivoire vient d'entamer, avec l'appui de la Banque mondiale, la réalisation d'un Plan directeur pour le Gaz naturel (Gas Master Plan): «Ce plan vise l'exploitation du gisement Calao pour satisfaire les besoins énergétiques de la Côte d'Ivoire et de la sous-région ».

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Mamadou Sangafowa-Coulibaly a, par ailleurs, rappelé que « le gisement Baleine avec des ressources estimées à 2,5 milliards de barils de pétrole brut et 3,3 trillions de pieds cubes de gaz naturel, constitue la plus importante découverte d'hydrocarbures jamais réalisée en Côte d'Ivoire ».

« L'exploitation du gisement Baleine nécessite un investissement global de Usd 8 milliards, dont USD 4,5 milliards déjà engagés pour les deux premières phases et Usd 4 milliards pour cette troisième et dernière phase », a-t-il ajouté.

À en croire, « c'est le premier projet pétrolier et gazier net zéro en Afrique combinant des projets de développement durable et de compensation carbone tels que le programme de cuisson propre qui, à ce jour, a permis la distribution de 200 000 foyers améliorés ; la conservation et restauration de 14 forêts classées couvrant une superficie de 145 000 hectares ; et la production de biocarburant à partir de graine d'hévéas ».

De son côté, le directeur général, Ressources naturelles d'Eni, Guido Brusco, s'est félicité que depuis la découverte de Baleine en 2021, la Côte d'Ivoire soit devenue un acteur énergétique de premier plan sur le continent africain.

« Avec cette troisième phase, Baleine atteindra une production de 150 000 barils de pétrole par jour et augmentera significativement les volumes de gaz destinés au marché domestique, avec un plateau de production gazière de 200 millions de pieds cubes de gaz par jour attendu pendant au moins douze ans, afin de soutenir durablement la production d'électricité et le développement industriel », a-t-il annoncé.